「ROSÉ與姜棟元交往中」？BLACKPINK今日重返科切拉開唱，外網列「四大證據」猜戀情反遭質疑：「相差16歲太扯」

昨日有韓國網友發帖稱「姜棟元和ROSÉ正在熱戀的證據出現了」，迅速引來30多萬人圍觀。但這兩位藝人年齡差距多達16歲，所謂「證據」似乎也很難令人信服。

發帖人列舉外國網友指出的「四大證據」，例如姜棟元和ROSÉ都有同一品牌的同係列項鏈、同款飛行員夾克; 去年同時出席了《嬰兒轉運站》VIP試映會和弗里茲藝博會（Frieze Art fair）。



[ notpannchoa ] Alleged evidences of Rose and Kang Dong Won's relationship surface the internet pic.twitter.com/RnRQ8tYBLV — notpannchoa (@notpannchoa2) April 15, 2023

都會彈吉他，都喜歡Coldplay的《Viva La Vida》。 ROSÉ的理想型是會彈吉他的人，私人IG關注了經常發佈姜棟元vlog的IG。 今年2月兩人都在LA。

還有朋友圈子的交集。 姜棟元是Eva Chow的老朋友，ROSÉ也從去年開始跟Eva Chow走得很近，猜測是由姜棟元牽線。 共同的圈內好友包括X JAPAN團長林佳樹、演員尹汝貞、BTS防彈少年團V等等。



Knets react to alleged picture of Rose and Kang Dong Wonhttps://t.co/yAITWlILbu pic.twitter.com/fmko8rJIPX — pannchoa (@pannchoa) April 12, 2023

但韓網友大部份認為這些猜測很扯：「他們相差16歲好嗎？」 、「都可以當爸爸了，ROSÉ瘋了不成」、「再怎麼說是姜棟元，年紀也差太多...」、「姜棟元身邊那麼多女演員，幹嘛要跟ROSÉ在一起kkk」、「認識的人有交集算什麼證據？ 看衣服就知道不是同一天見面」、「完全是鬼扯」、「最近怎麼這麼多關於ROSÉ的謠言和人身攻擊？」、 「果然每次傳出緋聞時，被攻擊的都是女方」。

此外，ROSÉ所屬女團BLACKPINK時隔4年重返美國科切拉音樂節（Coachella）開唱，今日登台帶來多首歌曲的精彩表演。 ROSÉ前幾天剛遭遇了另一起造謠事件，YG娛樂已作出澄清、表示會採取法律措施，真希望大家多關注她們的舞台、少編造那些有的沒的東西啊~



The fact that she came so hard with this in light of recent events?? Yeah she’s SO REAL. This is truly my girl and Imma always have her back.



ROSÉ AT COACHELLA#ROSÉCHELLA #BLACKPINKatCOACHELLA



pic.twitter.com/2GgYwYhl87 — (@gvlvdriel) April 16, 2023

How you like that @BLACKPINK live stream?



Catch all the Weekend 1 live stream performances at https://t.co/gW7w2jV5nG pic.twitter.com/e9JANVwInz — Coachella (@coachella) April 16, 2023

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