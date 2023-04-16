「ROSÉ與姜棟元交往中」？BLACKPINK今日重返科切拉開唱，外網列「四大證據」猜戀情反遭質疑：「相差16歲太扯」
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「ROSÉ與姜棟元交往中」？BLACKPINK今日重返科切拉開唱，外網列「四大證據」猜戀情反遭質疑：「相差16歲太扯」

明星   2023年4月16日   星期日14:42   Sani  

（封面圖源：FB@BLACKPINKOFFICIAL，YG娛樂）

昨日有韓國網友發帖稱「姜棟元和ROSÉ正在熱戀的證據出現了」，迅速引來30多萬人圍觀。但這兩位藝人年齡差距多達16歲，所謂「證據」似乎也很難令人信服。

發帖人列舉外國網友指出的「四大證據」，例如姜棟元和ROSÉ都有同一品牌的同係列項鏈、同款飛行員夾克; 去年同時出席了《嬰兒轉運站》VIP試映會和弗里茲藝博會（Frieze Art fair）。

都會彈吉他，都喜歡Coldplay的《Viva La Vida》。 ROSÉ的理想型是會彈吉他的人，私人IG關注了經常發佈姜棟元vlog的IG。 今年2月兩人都在LA。

還有朋友圈子的交集。 姜棟元是Eva Chow的老朋友，ROSÉ也從去年開始跟Eva Chow走得很近，猜測是由姜棟元牽線。 共同的圈內好友包括X JAPAN團長林佳樹、演員尹汝貞、BTS防彈少年團V等等。

（圖源：IG@roses_are_rosie）

韓網友大部份認為這些猜測很扯：「他們相差16歲好嗎？」 、「都可以當爸爸了，ROSÉ瘋了不成」、「再怎麼說是姜棟元，年紀也差太多...」、「姜棟元身邊那麼多女演員，幹嘛要跟ROSÉ在一起kkk」、「認識的人有交集算什麼證據？ 看衣服就知道不是同一天見面」、「完全是鬼扯」、「最近怎麼這麼多關於ROSÉ的謠言和人身攻擊？」、 「果然每次傳出緋聞時，被攻擊的都是女方」。

此外，ROSÉ所屬女團BLACKPINK時隔4年重返美國科切拉音樂節（Coachella）開唱，今日登台帶來多首歌曲的精彩表演。 ROSÉ前幾天剛遭遇了另一起造謠事件，YG娛樂已作出澄清、表示會採取法律措施，真希望大家多關注她們的舞台、少編造那些有的沒的東西啊~

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