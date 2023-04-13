BLACKPINK ROSÉ起訴造謠者！私人合照遭臆測吸毒「看起來很嗨」，YG宣佈採取強硬措施
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BLACKPINK ROSÉ起訴造謠者！私人合照遭臆測吸毒「看起來很嗨」，YG宣佈採取強硬措施

明星   2023年4月13日   星期四18:46   Sani  

（封面圖源：FB@BLACKPINKOFFICIAL）

近日有網絡傳言稱BLACKPINK ROSÉ私人聚會疑似使用非法藥物，今日YG娛樂立即發佈聲明，表示該說法絕非事實、將對造謠者採取強硬的法律措施。

此前某品牌設計師Eva Chow在個人IG上PO出一張聚會合照，有網友指出桌上的黑白煙灰缸裡有疑似毒品的奇怪痕跡、且在場每個人都「看起來很嗨」，因而質疑ROSÉ吸毒。

隨後立即有網友出面闢謠，指出所謂「痕跡」其實是煙灰缸裡本身的圖案顏色，而桌子一角疑似「未清理的煙頭」則只是桌子腿的一部份。 況且ROSÉ狀態一直很好，認為該謠言毫無可信度。

據BLACKPINK粉絲透露，該謠言最初起於Twitter上一個「唯三團粉」的惡意調侃，隨後被中國網友和媒體搬運過來、在網上迅速擴散。 另有韓網友整理稱，起因是聚會成員包括ROSÉ正在擔任形象大使的T品牌相關人士，而同樣擔任T品牌形象大使的BTS Jimin則沒有參加，因而引起Jimin部分西方粉絲不滿，於是把調侃推文截圖到處散播。 而最初發佈調侃的Twitter用戶目前已註銷賬號。
（圖源：Twitter截圖）

今日YG娛樂發佈正式聲明：「在部份網絡社群和SNS中擴散的關於BLACKPINK ROSÉ的謠言是明白無誤的虛假事實。 我公司將對侵害藝人人權和名譽的行為採取法律措施。 目前正在監控收集造謠者和散播者，將採取強硬措施，絕不輕饒或和解。」

韓網友對這次造謠事件感到無語：「為什麼要對ROSÉ這樣」、「雖然我也是防彈粉絲，但這種造謠的人應該起訴，他們的影響太壞了」、「給Jimin粉絲丟臉」、「某些外國粉絲適可而止吧」、「即便是YG，但主語是ROSÉ就不會有人信啦」、「支持YG起訴」、「一定要保護ROSÉ」。

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