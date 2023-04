BLACKPINK ROSÉ起訴造謠者！私人合照遭臆測吸毒「看起來很嗨」，YG宣佈採取強硬措施

近日有網絡傳言稱BLACKPINK ROSÉ私人聚會疑似使用非法藥物,今日YG娛樂立即發佈聲明,表示該說法絕非事實、將對造謠者採取強硬的法律措施。

此前某品牌設計師Eva Chow在個人IG上PO出一張聚會合照,有網友指出桌上的黑白煙灰缸裡有疑似毒品的奇怪痕跡、且在場每個人都「看起來很嗨」,因而質疑ROSÉ吸毒。



We didn't even know about it until ur own breed bought it to lime light pic.twitter.com/w5caeyMN3H

隨後立即有網友出面闢謠,指出所謂「痕跡」其實是煙灰缸裡本身的圖案顏色,而桌子一角疑似「未清理的煙頭」則只是桌子腿的一部份。 況且ROSÉ狀態一直很好,認為該謠言毫無可信度。



the things that they are making out to be dr*gs being an ashtray and the base of the table. won't let y'all get away with lying under rosé's name. pic.twitter.com/4pjq8HmU3y