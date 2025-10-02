BLACKPINK Rose巴黎秀場被孤立，歐美女星熱聊不理她？ ELLE UK官方帳號再補刀，「消失照」點燃國際怒火

韓流天團BLACKPINK成員 Rose（ ROSÉ ）最近在巴黎時裝週出現，沒想到卻意外捲入「種族歧視」風波！

法國當地時間9月29日， Rose以Saint Laurent全球大使的身分受邀出席 該品牌2026 春夏系列大秀，並坐在前排（Front Row）最矚目的席位。 她的身邊可是大咖雲集：包括Justin Bieber的老婆兼超模Hailey Bieber、好萊塢演員Zoe Kravitz、以及英國歌手Charli XCX。

不過，媒體曝光的多支影片卻讓粉絲看傻眼——畫面中Hailey Bieber、Zoe Kravitz和Charli XCX聊得不亦樂乎，只有Rose被冷落，全程幾乎沒參與對話。 尤其Charli還背對著Rose，只跟另外兩人互動，給人一種刻意「孤立Rose」的感覺，立刻在全球社群引爆公憤！

這些影片瞬間在 SNS瘋傳，Charli XCX 的IG更是淪陷，湧進大批憤怒留言：「一天到晚說自己是支持女性的女性？ 笑死，根本偽善！」、「種族歧視者！」、「 Rose跟Hailey我還認識，妳又是哪位？」、「Rose IG 粉絲8,000萬，妳才800萬，是嫉妒嗎？」

尤其Charli XCX上傳的時裝週現場照更火上加油，因為四人合照裡唯一被暗角遮住、幾乎看不清臉的就是Rose，讓粉絲怒吼「這根本故意的！」。 粉絲更憤怒的原因之一是Charli XCX才在上個月來韓國參加「ONE UNIVERSE Festival」，還在韓國圈粉不少；再加上Rose5月時還去紐約支持她的演唱會，甚至親自跳「Apple Dance 挑戰」為她加油，如今卻疑似被冷落，讓人覺得心寒。不過也有網友曬出Charli XCX在即時動態中有和Rose合影的截圖，兩人還被鏡頭捕捉到在秀場上有聊天過，希望廣大粉絲能夠冷靜看待此事。



沒過多久韓網theqoo又挖出ELLE英國版的IG官方帳號，「elle uk」的行為更是坐實了「種族歧視」，公開的女星合影中僅有Justin Bieber、Zoe Kravitz、Charli XCX三人，帳號也僅標註了幾人。有網友放出了照片原版，站在照片最右邊的Rose被裁掉。 如今「elle uk」的留言區已被攻陷，粉絲們用各國語言怒斥：「誰給你臉裁掉Rose的？」、「Rose是唯一的全球大使，居然把她裁掉，這三人是誰？ 除了Biber的老婆之外根本不認識」、「Rose呢」、「不愧是大『陰』帝國啊」等。



Rose才在之前舉辦的「2025 MTV Video Music Awards」 上以歌曲《APT.》拿下「年度歌曲」大獎，證明她的國際影響力不可撼動，如今參加一場時裝秀卻遭到如此冷待，另全球粉絲很不滿。

