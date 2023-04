「ROSÉ与姜栋元交往中」？BLACKPINK今日重返科切拉开唱，外网列「四大证据」猜恋情反遭质疑：「相差16岁太扯」

昨日有韩国网友发帖称「姜栋元和ROSÉ正在热恋的证据出现了」,迅速引来30多万人围观。但这两位艺人年龄差距多达16岁,所谓「证据」似乎也很难令人信服。

发帖人列举外国网友指出的「四大证据」,例如姜栋元和ROSÉ都有同一品牌的同系列项链、同款飞行员夹克; 去年同时出席了《婴儿转运站》VIP试映会和弗里兹艺博会(Frieze Art fair)。



都会弹吉他,都喜欢Coldplay的《Viva La Vida》。 ROSÉ的理想型是会弹吉他的人,私人IG关注了经常发布姜栋元vlog的IG。 今年2月两人都在LA。

还有朋友圈子的交集。 姜栋元是Eva Chow的老朋友,ROSÉ也从去年开始跟Eva Chow走得很近,猜测是由姜栋元牵线。 共同的圈内好友包括X JAPAN团长林佳树、演员尹汝贞、BTS防弹少年团V等等。



但韩网友大部份认为这些猜测很扯:「他们相差16岁好吗?」 、「都可以当爸爸了,ROSÉ疯了不成」、「再怎么说是姜栋元,年纪也差太多...」、「姜栋元身边那么多女演员,干嘛要跟ROSÉ在一起kkk」、「认识的人有交集算什么证据? 看衣服就知道不是同一天见面」、「完全是鬼扯」、「最近怎么这么多关於ROSÉ的谣言和人身攻击?」、 「果然每次传出绯闻时,被攻击的都是女方」。

此外,ROSÉ所属女团BLACKPINK时隔4年重返美国科切拉音乐节(Coachella)开唱,今日登台带来多首歌曲的精彩表演。 ROSÉ前几天刚遭遇了另一起造谣事件,YG娱乐已作出澄清、表示会采取法律措施,真希望大家多关注她们的舞台、少编造那些有的没的东西啊~



The fact that she came so hard with this in light of recent events?? Yeah she’s SO REAL. This is truly my girl and Imma always have her back.



ROSÉ AT COACHELLA#ROSÉCHELLA #BLACKPINKatCOACHELLA



