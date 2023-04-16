「ROSÉ与姜栋元交往中」？BLACKPINK今日重返科切拉开唱，外网列「四大证据」猜恋情反遭质疑：「相差16岁太扯」
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「ROSÉ与姜栋元交往中」？BLACKPINK今日重返科切拉开唱，外网列「四大证据」猜恋情反遭质疑：「相差16岁太扯」

明星   2023年4月16日   星期日14:42   Sani  

（封面图源：FB@BLACKPINKOFFICIAL，YG娱乐）

昨日有韩国网友发帖称「姜栋元和ROSÉ正在热恋的证据出现了」，迅速引来30多万人围观。但这两位艺人年龄差距多达16岁，所谓「证据」似乎也很难令人信服。

发帖人列举外国网友指出的「四大证据」，例如姜栋元和ROSÉ都有同一品牌的同系列项链、同款飞行员夹克; 去年同时出席了《婴儿转运站》VIP试映会和弗里兹艺博会（Frieze Art fair）。

都会弹吉他，都喜欢Coldplay的《Viva La Vida》。 ROSÉ的理想型是会弹吉他的人，私人IG关注了经常发布姜栋元vlog的IG。 今年2月两人都在LA。

还有朋友圈子的交集。 姜栋元是Eva Chow的老朋友，ROSÉ也从去年开始跟Eva Chow走得很近，猜测是由姜栋元牵线。 共同的圈内好友包括X JAPAN团长林佳树、演员尹汝贞、BTS防弹少年团V等等。

（图源：IG@roses_are_rosie）

韩网友大部份认为这些猜测很扯：「他们相差16岁好吗？」 、「都可以当爸爸了，ROSÉ疯了不成」、「再怎么说是姜栋元，年纪也差太多...」、「姜栋元身边那么多女演员，干嘛要跟ROSÉ在一起kkk」、「认识的人有交集算什么证据？ 看衣服就知道不是同一天见面」、「完全是鬼扯」、「最近怎么这么多关於ROSÉ的谣言和人身攻击？」、 「果然每次传出绯闻时，被攻击的都是女方」。

此外，ROSÉ所属女团BLACKPINK时隔4年重返美国科切拉音乐节（Coachella）开唱，今日登台带来多首歌曲的精彩表演。 ROSÉ前几天刚遭遇了另一起造谣事件，YG娱乐已作出澄清、表示会采取法律措施，真希望大家多关注她们的舞台、少编造那些有的没的东西啊~

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