《模範計程車2》大結局平均收視率達21.0%擠身SBS歷代金土劇TOP 3！官宣推進第3季：將與編劇、演員等進行討論

必須原班人馬！第3季走起～

金土劇（週五、六播出）《模範計程車2》（港譯：模範的士2）於2月17日首播。該部作品改編自以暴制暴的同名人氣網漫，描述地下秘密計程車公司「彩虹運輸」為被害者們進行復仇計劃、伸張正義的犯罪動作劇，一通電話便能讓金道奇司機（李帝勳 飾）幫你展開私人復仇。延續第1季的高人氣，昨晚（15日）大結局平均收視率達21.0%，成為SBS歷代同檔期TOP 3。

大結局播出後韓網反響熱烈，並暗示第3季將以「女軍人自殺案」開展，原型則可能是‎這件事‎。

該劇導演曾表示，男主角李帝勳對於這系列作品有著濃厚且特殊的情感，每一刻都拚盡全力，表現無限熱情。第1季、第2季可謂叫好又叫座，演員們也通過各式各樣的採訪表現出「想繼續拍攝第3季」的強烈意志。稍早，傳出官方將推進第3季的製作，雖然還沒決定具體的內容和拍攝時間，但將開始與編劇、演員等相關人士進行討論。

另外，李帝勳將出演tvN綜藝節目‎《劉QUIZ ON THE BLOCK》‎，與主持人劉在錫、曹世鎬相遇。預計可以看到他暢談拍攝幕後，及未公開的初戀故事。

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