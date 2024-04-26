金智媛&具教煥接替韓韶禧代言燒酒品牌！首組廣告公開：互相守護太心動

韓國樂天集團旗下著名燒酒品牌「初飲初樂」今年3月與韓韶禧合約期滿不續約，今日公開了兩位全新代言人——演員金智媛和具教煥，收穫不少好評。

金智媛和具教煥近日各攜新劇《淚之女王》和《寄生獸：灰色部隊》受到矚目，最近為初飲初樂拍攝了2支影片廣告，主題是「永遠從你身邊的初飲初樂開始」。





廣告以一人主演、一人擔任畫外音的方式拍攝，金智媛篇裡，她時而和朋友聚餐、時而在家獨酌，具教煥以初飲初樂的視角守護在身邊：「很久沒妳消息... 記得第一次見面那天嗎？從那時開始，妳一直在搖晃我的心。 」



具教煥篇換成金智媛扮演初飲初樂，陪伴他求職、MT，嫉妒地說：「你最近是不是見別的孩子了？怎麼能這樣對我！我們一起哭一起笑的日子多麼開心，第一次搖晃你心的人也是我啊。 」



此外，韓韶禧去年3月簽約初飲初樂代言人、僅僅一年就被換掉，與前輩代言人秀智4年、李孝利6年、申敏兒2年、BLACKPINK Jennie 2年相比格外短暫。 有猜測換人是因韓韶禧戀情風波，對此初飲初樂表示早在戀情曝光前就已決定不續約，但業內人士透露其實是韓韶禧不受控的個性令品牌方感到風險。

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