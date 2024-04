Jessica苦練中文歌曲：「我真的想和你們一起唱〜」為演唱會訂製美衣但這點不合女神心意

Jessica於4月21日晚間在台北與粉絲們見面,準備了超過20首曲目獻給台灣粉絲們,就像名稱《Diamond Dream》一樣,Jessica接連換上多套美美服裝在舞台上像鑽石般閃耀。





Jessica在舞群氣勢磅礡開場之下現身,穿著一身亮黃色小洋裝搭配黑色長靴,與舞群完美搭配三首曲目,「Set Me Free」「Summer Storm」與「Love Me The Same」,也呈現特別的椅子舞給觀眾們。她一開口即用英語向大家問候,也表示台灣總讓她感到有特別的能量,相隔許久來台見到粉絲們,讓她感覺相當興奮,更特別介紹了她的韓國好友上台,也提到家人本次也在觀眾席中。



短短一則影片的時間,Jessica立刻換上了淺色洋裝,她更特別介紹這件衣服是特別為這次的演出量身打造的,不過唯一不合女神心意的,就是搭配衣服的手套,因為手套是透明紡紗材質,只要有一點點汗就很難脫下來。不過粉絲們大呼超美,總算讓她放心。Jessica還隨著歌曲安排在歌曲最後一句結束時拿出拍立得拍下全場的盛況,要求一次又一次重拍,相當有趣。





接下來Jessica連續演出兩首快歌「Diamonds」與「God Is a Wamon」,讓她用中文大喊「累死我了〜」,也用中文詢問粉絲們喜歡什麼歌曲,Jessica說自己為了能和全場粉絲們合唱,非常認真的準備了一首中文歌曲「至少還有你」,中文咬字發音相當標準無可挑剔,粉絲們的合唱也讓她以中文表示「我很感動,你們的聲音很大」。接著她還要求將場燈調暗,請粉絲們揮舞事先準備好的星星應援燈,一片黃色燈海讓她直呼「好漂亮喔〜」



在安可橋段,為了呼喚Jessica再度上台,粉絲們不斷一次又一次清唱著「冷麵」,Jessica也換上了可愛的海軍樣式小洋裝加上帽子,有種可愛又清涼的感覺,為大家演唱這首「冷麵」,她表示已經很久沒有在舞台上演唱這首歌曲,聽到大家的合唱她也很驚訝,希望大家覺得有夏天清涼又有趣的感覺,還反問大家「我很搞笑嗎?」中文溝通零距離。





