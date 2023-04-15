aespa確定5/8回歸，打破10個月空白期！曾因SM公司內斗推遲第三張專輯發行計劃

SM娛樂昨日宣佈女團aespa將在5月8日發行新專輯回歸，在今年2月因公司經營權風波導致回歸計劃被推遲之後，終於透露新的動向。

aespa此次的回歸距離去年7月發佈的第二張迷你專輯《Girls》已經過去了約10個月。 aespa原本計劃在今年2月20日回歸，但由於SM娛樂爆發經營權紛爭而被迫推遲。



SM娛樂代表李成秀2月通過YouTube發佈影片，透露稱aespa回歸延期的原因是李秀滿的「植樹計劃」對aespa回歸曲目產生了不恰當的影響，遭到SM內部一致反對。



aespa上月公開了SMCU世界觀的第三支影片《Girls（Don't you know I'm a savage）》，並於2月25日和26日在首爾蠶室體育館舉行了為期兩天的演唱會「2023 aespa 1st Concert 'SYNK ： HYPER LINE'」，3月15日開始赴日本四大城市展開10場巡演，預計吸引11萬名觀眾到場。



作為第四代女團的代表人物，aespa從出道曲《Black Mamba》到《Next Level》《Dreams Come True》《Savage》《Girls》《Goblin》等都取得大熱的成績，成為音源強者。 最近還為Apple TV+原創電影《俄羅斯方塊》（Tetris）演唱OST歌曲《Hold On Tight》，獲得了國內外粉絲的熱烈反響。



aespa以獨特的世界觀和概念著稱，每次回歸都帶來令人耳目一新的音樂和表演，令各國粉絲對這次時隔10個月的再次出發倍感期待。



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