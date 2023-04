「不觉得我唱得很好吗？」N.Flying状态超棒！完美演唱中文《想见你》，模仿粉丝兴奋动作维妙维肖

韩团N.Flying於4月15日晚间在台北举办「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」演唱会,距离上一次来台是去年11月底,能够在不到半年再访台湾,让成员们见到台粉们格外兴奋。

N.Flying一登场就让粉丝N.Fia们尖叫声不断,连续带来三首High歌「Chance」、「Bitter Sweet」、「Monster」,舞台上甚至设置了两个高台,让活跃的队长李承协以及主唱柳会胜能够站得更高,让更远的粉丝都能看得清楚。N.Flying还透露昨晚健身到凌晨两点多,今天状态超棒,柳会胜更问大家:「不觉得我唱得很好吗?」称赞自己唱得超棒!

队长李承协、鼓手金宰铉、主唱柳会胜,接著是老么徐东成陆续一一向大家问候,也介绍了今日特别情商一位来支援吉他手车勋位置的大哥。去年11月来台,N.Flying直呼时隔6个月来台觉得非常好,也表示因为有许多场巡回演唱会持续演出,所以感觉没什么休息时间。



N.Flying表示一看到台湾N.Fia感觉很棒,还在舞台上模仿大家尖叫的样子,更注意到台下粉丝们都举著已经入伍的成员车勋的照片,也让团员们感到暖心。东成也说上次虽是冬天,但来台的时候总是天气很好,今天上午虽然下了雨,但晚上雨也停了。李承协则是欢迎大家用手机留下他们的演出画面,但也一边喊话粉丝「别忘了跟我们一起玩」,希望粉丝除了录影也要记得认真听歌喔!

N.Flying特别为台粉带来了名曲《想见你想见你想见你》,超强中文实力让粉丝们赞叹,柳会胜与李承协更在唱完后,立刻开心互赞合音表现超完美,李承协表示自己唱中文歌真的好紧张,柳会胜则是说全场大合唱的粉丝们让他感到与大家融为一体,而他所看见的画面,正是他每次练习时在脑中想像多次的样子,让他相当感动!



主办也非常贴心,让舞台上的萤幕常常出现四分割的个人特写画面,粉丝们可一次满足,不用担心眼睛该看哪里,而N.Flying也不断观察粉丝们的兴奋反应,也在舞台上学粉丝们边唱边跳还边用手机录影的样子,很怀疑大家跳得那么激动要怎么录影?粉丝们的欢呼尖叫声也让N.Flying不断high唱20多首歌曲直到结束,在N.Flying成员陆续入伍前,相信也让他们留下了难忘的回忆。

