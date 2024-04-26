「已盡力刪減劉亞仁戲份」《末日愚者》觀前看點公開！安恩真＋金康勳呈現地球毀滅前200天的混亂

4月26日公開在即的《末日愚者》受到劉亞仁餘波盪漾影響，劇組也表示已盡力將他的戲份降到最低，希望減低大家的反感。《末日愚者》劇情描述受到小行星撞擊的地球將在200天後毀滅，世界一團混亂但大家仍必須面對眼前危機。

《末日愚者》雖然在公開前因劉亞仁事件而受到影響，但導演仍希望這個相當具有韓國特色的故事，登上全球都能看到的平台，成為全球觀眾們久久難以忘懷的電視劇作品。編劇也請大家關注這個已經有一半以上遭到破壞的小區，人們該如何度過剩下來的有限時間。本劇希望傳達的訊息也相當令人期待。在公開前不妨留意三大看點：



＃1、末日前的韓國，平凡人們默默生活著的故事：反烏托邦題材的魅力

《末日愚者》第一個重點就是描繪末日前的社會混亂，以及其中聚集在一起等待著末日來臨的人們。因小行星與地球間的衝突，韓半島成為直接受害地區，熊川市的居民們在無可避免的命運來臨前，以各自的方式迎接這世界與生命的盡頭。《末日愚者》並非想呈現巨大災難電影，而希望傳達的是在末日當前，人與人之間共同維持著日常生活的情感。



《末日愚者》並不存在拯救地球的英雄，而是平凡人們面對生命即將走到盡頭，仍為了保護身邊的人而成為對方的支柱。熊川市瑣碎的居民日常，彼此尋找著活下去的理由，努力度過最後一段時間，將給觀眾帶來生活的珍貴與溫暖安慰。



＃2、安恩真＋全晟佑＋金允慧，雖是新鮮組合卻有堅強的演技實力

少了劉亞仁，其他演員陣容仍令人期待，《末日愚者》中安恩真將飾演一位守護孩子到底的老師，總是先想到別人，遇上不公不義的事情一定發聲的溫暖善良人物，將引領著劇情發展。全晟佑則是飾演教堂的輔佐神父，即使世界變得一片混亂，他也得安撫內心不安的信徒們。而飾演戰鬥勤務支援大隊中隊長的金允慧，更是在任何緊急狀況下衝到第一線的人，以守護市民安全為優先。其中還有童星金康勳，飾演安恩真的其中一位學生。



＃3、真實呈現末日將近，充滿細節的製作

末日之前韓半島的混亂，將在《末日愚者》中忠實呈現。導演曾想，島上居民如果因為破壞而無家可歸，他們得去哪裡呢？如果大家繼續生活在此地，日子又該怎麼繼續？於是導演希望大家集中於這些人們在最後的時光仍停留在此地，呈現這些細節部分。包含市民在熊川市的各處也寫著許多文字「請還給我們生活」「我該相信誰」等等，將人民對末日的恐懼極大化。



《末日愚者》將於4月26日透過Netflix公開。



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