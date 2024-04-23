MAMAMOO 玟星個人巡迴演唱會 5月5日緊急加場！

MAMAMOO 玟星出道 10 年以來首次舉行個人世界巡迴演唱會。

4 月 7日 （日）首站在台北國際會議中心（TICC）登場，現場帶來多首熱門歌曲，嗨翻全場粉絲，最後更是下台和粉絲互動，活動現場承諾粉絲表示「之後我用中文做首歌好了，報答粉絲的愛」。3月同時開賣 4 月 7 日 （日） 台北和 5 月 4 日 （六）高雄《Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit]》演唱會門票，一開賣後即全部完售，為了感謝粉絲的支持，宣布將加開一場 5 月 5 日（日）在高雄流行音樂中心，演唱會門票將於 4 月 23 日（二） 晚上 7 點在 KKTIX 網站開賣，全場實名制購票，演唱會票價為 NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800，凡於 4 月 28 日（二）前購票者，有機會在 5 月 2 日（四）使用一元加購 1:1 合照、觀看彩排、會後歡送、1:10 團體合照、親筆簽名海報等福利。MOO MOO們務必把握最後機會。





【Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN TAIWAN [MUSEUM : an epic of starlit]】

⟡ 活動時間⎪

2024 年 5 月 4 日（六）5PM

2024 年 5 月 5 日（日）4PM

⟡ 活動地點 ⎪ 高雄流行音樂中心

⟡ 購票網站 ⎪ https://chillin.kktix.cc/events/moonbyulconcert

⟡ 5/5 場次開賣時間 ⎪ 4 月 23 日（二）7PM（實名制）https://chillin.kktix.cc/events/moonbyulconcert0505

⟡ 票價 ​⎪ NT$5,600 / NT$4,600 / NT$3,600 / NT$2,800

⟡ 5/5 場次粉絲福利加購時間｜ 5 月 2 日（四） 7PM（實名制）

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞