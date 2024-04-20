MAMAMOO輝人首度SOLO台北場許願：「有機會想來台灣看海〜」安可曲走下台近距離與粉絲互動

4月20日晚間MAMAMOO成員輝人在台北舉辦個人演唱會，4月17日剛過30歲生日的她，坦言有了MooMoo們的祝福讓她感覺非常幸福。





輝人專著一襲藍色斜肩閃亮亮的短洋裝登場，也感謝粉絲們讓她原訂一場演出加場為兩場，並且一票難求全部賣光，就連視線不良的區域也全數售罄。本次的巡迴演出，輝人第四個城市就前進台北，她表示比起前面幾場有表演地比較放鬆一點，但也會提醒自己盡量不要失誤。她也為SOLO演唱會準備了許多專屬內容，想要呈現給大家屬於輝人自己的故事。



輝人也提到自己前一晚吃了滿多美食，包含麻婆豆腐以及烏梅汁，味道相當特別，令她難忘。提到今年30歲的生日，輝人也說自己接收到許多MooMoo們的祝福，並且自己臨時決定到了海邊看海，讓她覺得自己今年的生日過得非常療癒，有好好休息，也感到很幸福。本次演出行程比較緊湊，聽說台灣的海邊也很美，於是她希望有機會能夠專程來台灣看海。





輝人原本拿著手持麥克風，為了演出快歌唱跳而必須更換耳麥，她把握與粉絲們相會的時間，沒有下台更換而是請了三位化妝與造型師來到台上，有的幫忙補妝，有的幫忙梳理長髮，讓輝人有時間多與粉絲們聊天，同時更換了耳麥，是相當特別的一個景象。



她也提到在下半年即將發行的新專輯中，她拍攝了類似證件大頭照的照片，想作為小卡在專輯內贈送，也紀念自己出道10年以及30歲的這一年，不過聽說照片提前曝光了而最後決定不贈送，輝人覺得有點可惜。不過看到今天台灣MooMoo們反應非常熱烈，她決定重新拍攝另一組照片，重新製作小卡放到新專輯中。





到了安可曲的段落，輝人更是直接現身在觀眾席，一邊唱歌一邊走向全場粉絲們，讓大家又驚又喜。她還指揮全場與她共同合照並拍攝紀念影片，粉絲們大呼「莎郎嘿」的聲音讓她相當感動。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞