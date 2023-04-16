林英雄演唱會收益超防彈少年團人均！韓國流行最新孝道：幫婆婆媽媽搶到他的演唱會門票

韓國TROT界的「英雄」林英雄的價值超千億（韓幣，下同）。

綜藝節目《自由的博士》日前播出了TROT帝王特輯，其中就提到了林英雄，稱他是「坐在金錢堆上的TROT帝王」。 這段時間林英雄在韓國舉辦了巡迴演唱會21場+5場安可演唱會，每場門票都全席售罄，到了一票難求的地步，據悉搶票期間等待人數超80萬。節目中一位記者嘉賓更是透露業界稱林英雄身價不可測，「他現在的價值已經超過了1000億，光是演唱會的銷售額就有305億，防彈少年團的收益是7名成員平分，按個人收益來比較的話，林英雄要超過防彈少年團的成員們。」



據悉林英雄去年的廣告代言費就超出了80億，雖然廣告代言費的需繳納高額稅金，不過即使按50%的稅金來算，他一年的廣告收益也有40億入帳。 業界分析林英雄一年的演出、廣告代言費、唱片收入超過500億，而他個人YouTube頻道的收入也不容忽視，其中所有影片的點擊率合計超過20億次，擁有1000萬點擊率的影片就有60支餘，光是YouTube頻道每個月就能為他帶來10億以上的收入。 此外，林英雄每月音源收入也超過30億，是不折不扣的Young and Rich。



林英雄在韓國媽媽、婆婆們心目中就是「神」一樣的存在，這也使得中老年圈中流行起了新孝道，幫媽媽搶到林英雄演唱會的就是孝順的兒子、女兒（笑），年輕人壓力也好大哦！！



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