金裕貞、宋江、李相二確定主演SBS《My Demon》！已完成劇本閱讀和首次拍攝，預計下半年首播

金裕貞、李相二於年初合作話劇《莎翁情史》,馬上二度合作電視劇《My Demon》!

《My Demon》編劇為《哲仁王后》共同編劇崔雅一。描述腹背受敵的財閥繼承者「都度希」,和一夜之間失去能力的惡魔「鄭具元」,所展開的「異種同居羅曼史」。

金裕貞飾演的「都度希」是海鹽拿鐵般的女子,又甜又鹹。雖然外表高傲優雅,但實際上卻有瘋子的氣質;宋江飾演的「鄭具元」是像熱呼呼的冰咖啡般矛盾的男子。雖然是比人類都還高等的存在,卻喪失了能力,與都度希努力找回自己的丟失的東西。

據消息指出,李相二也將出演《My Demon》與金裕貞、宋江合作,並在劇中形成三角關係。電視劇目前已經完成劇本閱讀和首次拍攝,預計於今年(2023年)下半年在SBS首播。

Tonight at Sejong Art Center on 7pm KST. #LeeSangYi’s last performance with #KimYooJung.



see you on future works, yoojung-nim!#이상이 #김유정 #셰익스피어인러브 #ShakespeareInLove pic.twitter.com/6hMqHZ8hPG