金裕貞、宋江、李相二確定主演SBS《My Demon》！已完成劇本閱讀和首次拍攝，預計下半年首播

金裕貞、李相二於年初合作話劇《莎翁情史》，馬上二度合作電視劇《My Demon》！

《My Demon》編劇為《哲仁王后》共同編劇崔雅一。描述腹背受敵的財閥繼承者「都度希」，和一夜之間失去能力的惡魔「鄭具元」，所展開的「異種同居羅曼史」。

金裕貞飾演的「都度希」是海鹽拿鐵般的女子，又甜又鹹。雖然外表高傲優雅，但實際上卻有瘋子的氣質；宋江飾演的「鄭具元」是像熱呼呼的冰咖啡般矛盾的男子。雖然是比人類都還高等的存在，卻喪失了能力，與都度希努力找回自己的丟失的東西。

據消息指出，李相二也將出演《My Demon》與金裕貞、宋江合作，並在劇中形成三角關係。電視劇目前已經完成劇本閱讀和首次拍攝，預計於今年（2023年）下半年在SBS首播。

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值得一提的是，金裕貞與李相二於今年初合作話劇《莎翁情史》，馬上二度合作電視劇的他們，默契令人期待。

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