盤點「童星逆襲」成韓劇代表女主！從朴恩斌到金裕貞，這４位早已成為演技派女神～

從「國民妹妹」們成長為堂堂正正的實力派成人女演員，這些童星出身的演員們如今依舊人氣不墜，腳踏實地的給出一部部好作品。

首先，【朴恩斌】於1996年以童裝模特兒出道。1998年，她以電視劇《白夜3.98》正式作為演員出道，不只演出現代劇，還參與了《太王四神記》《千秋太后》《善德女王》《龜巖許浚》等多部古裝劇，留下深刻印象。童星時期多出演時代劇的朴恩斌，進入成人演員階段後開始拓展戲路，雖然一開始沒有獲得太高人氣，但透過電視劇《青春時代》所展現的爽朗又堅強形象，以及《你喜歡布拉姆斯嗎？》中細膩的情感演技，再次受到矚目。



隨後她挑戰偵探助手、母胎單身女、麻煩法官、女扮男裝...等各種突破性的角色，在演技上大幅成長。其中，讓朴恩斌展現強烈存在感的作品是電視劇《非常律師禹英禑》，她在劇中飾演患有自閉症類群的天才律師，以極具沉浸感的演技吸引了觀眾的目光。她也在今年3月公開的 Disney+ 原創劇《狂醫魔徒》中完美消化了瘋狂且善於手術的醫師角色，再次證明她毫無界線的演技實力。



與朴恩斌一樣透過古裝劇打開知名度的【李世榮】，則是1997年透過電視劇《兄弟之江》以童星出道。她曾在《大長今》中飾演主角長今的對手——年幼的今英而受到關注，也因出演兒童節目《Popopo》而提高了認知度。李世榮以可愛、少女感十足的形象，在童星時期多擔任主角，但成年後則是從配角開始，一步步累積成人演員的基礎。她曾為展現更成熟的演技而接受訓練，並每日到經紀公司報到以爭取試鏡機會，展現出對職業的熱情。



李世榮飾演過喪屍、醫生、警察等多樣角色，藉此充實作品履歷、提升演技實力。當中，透過古裝劇《衣袖紅鑲邊》讓她被觀眾封為「古裝女神」，接著以同類型作品《烈女朴氏契約結婚傳》延續人氣。她在去年公開的《愛過之後來臨的》中展現吸引力十足的浪漫演技，不僅受到觀眾喜愛，也證明了她作為主演的實力。她即將在2026年 Disney+ 原創劇《再婚皇后》中飾演一位遊走在純真與邪惡之間的角色，展現嶄新面貌。



而被稱為「顏值成長代表」的「TOP國民妹妹」【金裕貞】，是在2003年以廣告CF模特身份踏入演藝圈，年紀輕輕便展現出極具吸引力的演技，從出道初期就備受矚目。她曾演出當時活躍於螢幕的女演員——宋慧喬、林秀晶、韓佳人、韓孝周...等人的童年時期角色，迅速成為童星代表。金裕貞自踏入演藝圈後，每年參與2～3部作品，累積出穩健的演技實力，並透過電視劇《擁抱太陽的月亮》受到熱烈喜愛。無論是戲劇、電影，甚至綜藝與音樂節目主持，她都活躍其中，當時更被觀眾封為「國民妹妹」的第一號人物。



金裕貞的另一次成長則體現在《雲畫的月光》中。她憑藉這部作品徹底轉變為成人演員，以充滿活力且令人心動的演技登上「浪漫喜劇女王」的寶座。之後也參與了《先熱情地清掃吧》《紅天機》《與惡魔有約》等多部浪漫喜劇，持續維持高話題度與人氣。金裕貞預計將透過今年下半年在 TVING 上線的新劇《親愛的X》再次與觀眾見面。





與金裕貞一同出演《擁抱太陽的月亮》的金所炫（金所泫），同樣是童星出身。她於2008年透過電視劇《傳說的故鄉－孩子啊，讓我們去青山》出道。曾演出尹恩惠、李多海、成宥利、李寶英...等知名演員的童年角色，也參與《IRIS》《聽見你的聲音》等多部大作。無論是主角或配角，金所炫皆能消化自如，描繪出問題青少年、模範生、貧困家庭女孩、富家千金等多元角色，展現出廣闊的演技領域。



她憑藉不符年齡的成熟外貌與演技，在青少年時期就於《Who Are You－學校2015》《看見味道的少女》《喜歡的話請響鈴》等青春愛情劇中大放異彩。此外，她還出演過與出道作同樣題材的恐怖作品，如電影《殺人漫畫》、電視劇《惡夢老師》《打架吧鬼神》等，提升劇情張力。無論是浪漫、驚悚還是動作題材，她皆能游刃有餘。至今已拍攝43部電視劇、8部電影的金所炫，仍不斷挑戰新角色。日前，她正透過 JTBC 電視劇《健將聯盟》展現國家代表射擊選手的英姿，明天（7月20日）將迎來大結局。





大家心目中，「童星逆襲」成韓劇代表女主角的人選，又是哪一位呢？

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