《模範計程車2》完結後還有節目可以看！李帝勳將出演《劉QUIZ》與劉在錫相遇，暢談拍攝幕後及初戀故事

覺得李帝勳捧臉的動作特別可愛～（心心眼）

SBS熱門金土劇（週五、六播出）《模範計程車2》將於今晚（15日）播出大結局，播出期間平均收視率曾達18.3%，令人好奇最後一集有沒有可能突破20%，男主角李帝勳也在花絮影片裡提到‎關於第3季‎的話題呢！

雖然下星期就看不到《模範計程車2》了，但喜歡李帝勳的粉絲們不用太傷心，因為還有綜藝節目可以看！李帝勳將出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與主持人劉在錫、曹世鎬相遇。







劉在錫提到《模範計程車》裡「甩尾180度平行停車」的場面，李帝勳表示：「本人是…開車安全第一的類型」，完全和金道奇的風格不同！（笑）而在另一部經典韓劇《Signal信號》，他與「影后」代表金憓秀合作時，不太NG的他曾經NG，結果前輩對他說：「親愛的～」這句話他也馬上應用起來，對著一起工作的同事、叫他們「親愛的～」。





劉在錫還找了自己與李帝勳的共同點：生肖都是老鼠、血型為B型、很愛吃蘋果，引來曹世鎬吐槽：「不是有幾萬人都是B型嗎？」劉在錫再問李帝勳的校園生活，他回答：「只是去學校上課都讓我感到幸福，然後週末的時候去拍短篇電影。」高中二年級，李帝勳談了戀愛，他鼓起勇氣對著初戀做了「這件事」。到底是什麼事情呢？一定要鎖定節目！

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