金裕贞、宋江、李相二确定主演SBS《My Demon》！已完成剧本阅读和首次拍摄，预计下半年首播

金裕贞、李相二於年初合作话剧《莎翁情史》，马上二度合作电视剧《My Demon》！

《My Demon》编剧为《哲仁王后》共同编剧崔雅一。描述腹背受敌的财阀继承者「都度希」，和一夜之间失去能力的恶魔「郑具元」，所展开的「异种同居罗曼史」。

金裕贞饰演的「都度希」是海盐拿铁般的女子，又甜又咸。虽然外表高傲优雅，但实际上却有疯子的气质；宋江饰演的「郑具元」是像热呼呼的冰咖啡般矛盾的男子。虽然是比人类都还高等的存在，却丧失了能力，与都度希努力找回自己的丢失的东西。

据消息指出，李相二也将出演《My Demon》与金裕贞、宋江合作，并在剧中形成三角关系。电视剧目前已经完成剧本阅读和首次拍摄，预计於今年（2023年）下半年在SBS首播。

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值得一提的是，金裕贞与李相二於今年初合作话剧《莎翁情史》，马上二度合作电视剧的他们，默契令人期待。

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