DAWN 透露《換乘戀愛》曾邀請他和泫雅上節目！「我們都是最愛對方、最了解對方，以後也會這樣」

近日發行新曲的 DAWN（金曉鐘）作為嘉賓出演 YouTube 頻道「1theK Orininals」的節目《本人登場》。

節目中，DAWN 看到「讓泫雅和 DAWN 一起出演《換乘戀愛3》，雖然很壞但是很搞笑」的留言後表示：「其實說實話...《換乘戀愛》有邀請我們去出演，但是是分手之前，讓我們去上節目不是去當出演者，是讓我們去當觀察嘉賓。」



DAWN 還吐露對泫雅的感情，他說：「我們在世界上是最理解對方的人，任何選擇都會為對方加油打氣，現在也是。」製作組也問還有愛意嗎？DAWN 表示：「我其實（和分手前）一模一樣，和泫雅分手之後，無論是再次交往、無論現在是什麼關係都不重要，因為就是愛『泫雅』這個人本身，即使以後在不同的道路上與別人在一起，我大概也會愛著泫雅。」



在今年1月傳出兩人復合的傳聞，DAWN 說：「這是某個記者把我們交往時在海外拍攝的照片，報導出來說是復合，我們都沒有回覆的理由是...當我因為這些輿論感到疲憊時，回復真假的話真的很搞笑，最重要的是泫雅和我都希望大家不要在意我們的關係。不管現在交往還是沒交往，我們都是最愛對方、最了解對方、最支持對方，今後也會這樣。」



泫雅和 DAWN 從2016年開始交往6年，雖然 DAWN 曾送給泫雅戒指，一度傳出結婚傳聞，但去年11月30日兩人正式分手。而這次 DAWN 發行新曲〈Dear My Light〉時，泫雅也有在 IG 宣傳，並配上了歌詞「遇見最美時候的你，不管誰說什麼我都能忍受，沒關係的。」



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