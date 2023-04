VIXX4月29日首度前進高雄！連續兩個月來台開FANCON創紀錄

不敢相信~!上月初才到台北,本月底竟要現身高雄!?韓國男團「VIXX」三位成員LEO、KEN、HYUK閃電宣佈將於4月29日在高雄LIVE WAREHOUSE 大庫舉行【2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG】見面會,不但成為史上首組在高雄舉辦見面會的韓星,還要挑戰一日兩場,三人異口同聲說:「再次來到台灣除了感謝以外,內心也非常激動!這次能夠和在高雄的粉絲們見面真的很高興!」

相隔五年再度訪台,三位成員在台北場玩得相當盡興,與現場的「零距離」接觸更令星光們(VIXX歌迷暱稱)超級難忘,VIXX感性表示雖然上次是睽違許久才又來到台灣,但大家仍然熱情的歡迎他們,也因為台灣粉絲的愛戴和支持獲得很大的力量,這次再次來到台灣除了感謝以外,內心更是非常激動!且還說道:「這次能夠和在高雄的粉絲們見面真的很高興,也非常期待在高雄將會留下的全新回憶。我們想將更加帥氣性感的面貌展現給粉絲們,希望在我們見面之前大家都要健健康康!」



以往造訪的活動範圍都只有北部地區,對於這次直衝高雄,LEO透露因為本來就很想去旅遊,能透過這次機會拜訪高雄真的非常期待,而KEN有聽説過高雄,在社群平台上也有「寶貝」們要他們也要來高雄,所以對高雄有印象,至於HYUK是感謝大家上個月從機場開始大家就熱情的歡迎,所準備的演唱會驚喜更是難忘。至於初訪高雄有沒有想去的還是想品嚐的美食,LEO跟KEN都希望去夜市走走,KEN還補充「很想吃小籠包!還有芒果冰也是唷」,HYUK 對高雄的小籠包和芒果冰相當好奇,他說「我想應該像韓國一樣每個地區的食物口味都有所不同,台灣不同地區的口味有什麼樣的差異,哪種口味更符合我的喜好也讓我很好奇和期待。」



【2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG】將於4月29日下午2點、晚上7點30分於LIVE WAREHOUSE 大庫舉行,票價為VIP區新台幣5680、A區4880、B區2880、身障席2440元,福利除了購票者均可獲得台灣場限定小卡set,還可抽與成員一對一合照(VIP區限定)、與VIXX的Hi-Touch、親筆簽名拍立得以及 親筆簽名海報,門票將於4月16日下午1點14分在ibon售票系統機台及網站全面啟售,更多活動相關詳情可洽主辦單位ON INN AISA官方臉書、Instagram等專頁。

