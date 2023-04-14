VIXX4月29日首度前進高雄！連續兩個月來台開FANCON創紀錄

不敢相信～！上月初才到台北，本月底竟要現身高雄！？韓國男團「VIXX」三位成員LEO、KEN、HYUK閃電宣佈將於4月29日在高雄LIVE WAREHOUSE 大庫舉行【2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG】見面會，不但成為史上首組在高雄舉辦見面會的韓星，還要挑戰一日兩場，三人異口同聲說：「再次來到台灣除了感謝以外，內心也非常激動！這次能夠和在高雄的粉絲們見面真的很高興！」

相隔五年再度訪台，三位成員在台北場玩得相當盡興，與現場的「零距離」接觸更令星光們（VIXX歌迷暱稱）超級難忘，VIXX感性表示雖然上次是睽違許久才又來到台灣，但大家仍然熱情的歡迎他們，也因為台灣粉絲的愛戴和支持獲得很大的力量，這次再次來到台灣除了感謝以外，內心更是非常激動！且還說道：「這次能夠和在高雄的粉絲們見面真的很高興，也非常期待在高雄將會留下的全新回憶。我們想將更加帥氣性感的面貌展現給粉絲們，希望在我們見面之前大家都要健健康康！」



以往造訪的活動範圍都只有北部地區，對於這次直衝高雄，LEO透露因為本來就很想去旅遊，能透過這次機會拜訪高雄真的非常期待，而KEN有聽説過高雄，在社群平台上也有「寶貝」們要他們也要來高雄，所以對高雄有印象，至於HYUK是感謝大家上個月從機場開始大家就熱情的歡迎，所準備的演唱會驚喜更是難忘。至於初訪高雄有沒有想去的還是想品嚐的美食，LEO跟KEN都希望去夜市走走，KEN還補充「很想吃小籠包！還有芒果冰也是唷」，HYUK 對高雄的小籠包和芒果冰相當好奇，他說「我想應該像韓國一樣每個地區的食物口味都有所不同，台灣不同地區的口味有什麼樣的差異，哪種口味更符合我的喜好也讓我很好奇和期待。」



【2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG】將於4月29日下午2點、晚上7點30分於LIVE WAREHOUSE 大庫舉行，票價為VIP區新台幣5680、A區4880、B區2880、身障席2440元，福利除了購票者均可獲得台灣場限定小卡set，還可抽與成員一對一合照（VIP區限定）、與VIXX的Hi-Touch、親筆簽名拍立得以及 親筆簽名海報，門票將於4月16日下午1點14分在ibon售票系統機台及網站全面啟售，更多活動相關詳情可洽主辦單位ON INN AISA官方臉書、Instagram等專頁。

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