VIXX4月29日首度前进高雄！连续两个月来台开FANCON创纪录

不敢相信～！上月初才到台北，本月底竟要现身高雄！？韩国男团「VIXX」三位成员LEO、KEN、HYUK闪电宣布将於4月29日在高雄LIVE WAREHOUSE 大库举行【2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG】见面会，不但成为史上首组在高雄举办见面会的韩星，还要挑战一日两场，三人异口同声说：「再次来到台湾除了感谢以外，内心也非常激动！这次能够和在高雄的粉丝们见面真的很高兴！」

相隔五年再度访台，三位成员在台北场玩得相当尽兴，与现场的「零距离」接触更令星光们（VIXX歌迷昵称）超级难忘，VIXX感性表示虽然上次是睽违许久才又来到台湾，但大家仍然热情的欢迎他们，也因为台湾粉丝的爱戴和支持获得很大的力量，这次再次来到台湾除了感谢以外，内心更是非常激动！且还说道：「这次能够和在高雄的粉丝们见面真的很高兴，也非常期待在高雄将会留下的全新回忆。我们想将更加帅气性感的面貌展现给粉丝们，希望在我们见面之前大家都要健健康康！」



以往造访的活动范围都只有北部地区，对於这次直冲高雄，LEO透露因为本来就很想去旅游，能透过这次机会拜访高雄真的非常期待，而KEN有听説过高雄，在社群平台上也有「宝贝」们要他们也要来高雄，所以对高雄有印象，至於HYUK是感谢大家上个月从机场开始大家就热情的欢迎，所准备的演唱会惊喜更是难忘。至於初访高雄有没有想去的还是想品尝的美食，LEO跟KEN都希望去夜市走走，KEN还补充「很想吃小笼包！还有芒果冰也是唷」，HYUK 对高雄的小笼包和芒果冰相当好奇，他说「我想应该像韩国一样每个地区的食物口味都有所不同，台湾不同地区的口味有什么样的差异，哪种口味更符合我的喜好也让我很好奇和期待。」



【2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG】将於4月29日下午2点、晚上7点30分於LIVE WAREHOUSE 大库举行，票价为VIP区新台币5680、A区4880、B区2880、身障席2440元，福利除了购票者均可获得台湾场限定小卡set，还可抽与成员一对一合照（VIP区限定）、与VIXX的Hi-Touch、亲笔签名拍立得以及 亲笔签名海报，门票将於4月16日下午1点14分在ibon售票系统机台及网站全面启售，更多活动相关详情可洽主办单位ON INN AISA官方脸书、Instagram等专页。

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