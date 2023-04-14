《藉口罷了》BTS Jimin上節目太緊張，大神劉在錫讓他躺大腿又靠肩：Jimin快過來！躺著放鬆一下吧～

我已經不知道該羨慕劉在錫，還是羨慕 Jimin了！XDDD

先後發行新專輯的 BTS 防彈少年團成員 Jimin 和 SUGA，一起登上了劉在錫主持的網路節目《藉口罷了》（뜬뜬 DdeunDdeun），節目上也出現了相當珍貴的截圖畫面，引發網上熱烈討論。

Jimin 表示上節目對他來說負擔很大，因為自己要花很長時間才能放鬆，大概是一個小時，劉在錫說，這樣真的太久了！努力縮短到20分鐘吧，不然等到 Jimin 放鬆，節目也快錄完了。



劉在錫問他什麼狀況下會感到特別有負擔，Jimin 表示只要目光集中在他身上時，就會覺得很緊張，於是劉在錫就提議大家都不要看 Jimin，場面變得很搞笑。



之後，劉在錫又提議讓 Jimin 躺自己的大腿，當成枕頭一樣舒適地用。劉在錫：「Jimin啊，快過來！躺著放鬆一下，依靠著我吧～，把我當成哥哥，或者是到叔叔家拜訪的那樣，躺著放鬆吧！我覺得這樣很好。」



另一邊也引導SUGA靠著池錫辰的肩膀～，努力讓兩位KPOP巨星能舒服自在。



畫面真的太好笑啦～！

▼完整節目：（可開啟字幕後，再自動翻譯成中字觀賞）躺大腿可以快轉到



放上無字幕的給大家收藏～



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