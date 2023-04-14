aespa Karina表演途中鞋底大脫落，淡定完成表演超專業

當愛豆，就是在台上永遠都有著專業的態度！

aespa作為四代女團代表在K-POP界享有超高人氣，而Karina更是隊內大熱成員，擁有「AI建模臉」和魔鬼身材，加上舞台上的魅力，令她擁有不少粉絲。 4月11日Karina生日當天廣大粉絲們也用各種方式替她慶生。



作為MZ世代的愛豆代表，Karina是各大網站論壇的常客，最近她再次吸引廣大網友的視線，原因則是一則舊影片。 事情發生在去年舉辦的MBC《歌謠大祭典》中，Karina面對舞台上發生的突發狀況淡定自若，不慌不忙，展現了專業愛豆的面貌。 當時Karina穿了一雙5cm高的靴子，站在舞台上賣力地跳著舞，跳到一半時候整個鞋跟脫落，只剩下前腳掌位置還粘著，意識到鞋子出了狀況的Karina並未露出任何難色，繼續淡定地跳舞，面部表情管理也做得滴水不漏，遊刃有餘地完成了整個演出。



最近相關影片再次在韓網上傳播開來，又引來很多網友圍觀，大家看完之後留言大讚：「不愧是Karina」、「下次就不會有人拿鞋子不舒服，無法跳舞來當藉口了吧，看看人家Karina」、「好淡定，好專業」等。



此外，aespa已經定於8月5日-6日在日本東京小巨蛋舉行個唱「aespa Live Tour2023 SYNK：Hyper Line in Japan」。

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