Disney+搶先公開共15部將於今年上線的全新韓國影視作品：包括《Moving 異能》、《惡中之惡》！

繼犯罪神劇《地下菁英》於開播首週成為韓國Disney+史上收視率最高的原創影集後,Disney+ 於今日再度公開一系列將於2023年正式上線的韓國原創影視作品,並盤點已於近期公開上線日期的多部精彩作品內容。

此次公開的一系列韓國影視作品類型相當豐富,從韓國代表性藝人的演唱會紀錄片、販毒主題的懸疑影集、實境綜藝節目、再到職場浪漫喜劇應有盡有,Disney+ 於今日首度公開的全新預告也為觀眾揭露了即將在接下來的幾個月隆重登場的世界級韓國影視作品,包括:

※《Moving 異能》

《Moving 異能》講述三位高中生意外發現自己繼承了父母的超能力,但他們很快因為各國政府對超能力者的打壓而陷入困境。《Moving 異能》改編自知名網路作家姜草執筆的同名漫畫,預計將於今年於Disney+獨家上線。



《惡中之惡》由池昌旭、魏嘏雋及林世美領銜主演,故事背景設定在 1990 年代的韓國,講述調查組織的警官「姜俊默」(暫譯)臥底加入近期猖獗於韓國、中國、日本三國的國際販毒組織。《惡中之惡》將於Disney+ 獨家上線。在親眼目睹母親被殘忍謀殺、並對寬縱犯罪者的法律制度感到失望後,金智勇(暫譯)決定致力制裁那些不知悔改的罪犯。Disney+ 全新暗黑系韓劇《非法正義》(暫譯)由南柱赫飾演一名武藝高超、且外表文質彬彬的警校明星學生金智勇(暫譯),並預計將於2023年正式上線。

※《舊案尋兇》第二季

由影帝李星民主演的懸疑神劇《舊案尋兇》第一季在偵探金宅祿的悲慟和絕望中結束,並於今年帶著全新第二季在Disney+ 重磅回歸。



※《漢江》(暫譯)

Disney+ 原創動作喜劇《漢江》(暫譯)由權相佑和金熙元主演,講述漢江警隊在守護漢江人民的生活與安危時如何應對恐怖事件、意外事故、以及任何需要他們立即出動協助的緊急案件。

※《較量人生》

朴允昭(李沇熹 飾)雖然缺乏出色的學歷和資歷,卻仍然堅持埋頭工作,卻從同事的討論聲中意外發現自己之所以可以獲得現在的工作機會,只是因為公司內部有多元化的相關政策需要遵守。朴允昭不得不克服職場中所遭遇的一切挑戰來獲得同事的認可。職場戀愛韓劇《較量人生》由李沇熹、文素利、洪宗玄、以及鄭允浩主演,並將於 5 月 10 日在 Disney+ 獨家上線。





※《SUGA:Road to D-DAY》

《SUGA:Road to D-DAY》紀錄了21世紀轟動全球的韓流天團BTS防彈少年團成員SUGA拜訪世界不同的角落與城市,充滿冒險與啟發的音樂朝聖之旅。在紀錄片中,觀眾可以一窺巨星SUGA最脆弱、卻也最真實的模樣,包括當他在遇到創作瓶頸時與其他創作者的討論過程、那些想破頭也無法為歌曲創作歌詞時,挫折而懊惱的低潮時期。《SUGA:Road to D-DAY》將在4月21日於Disney+ 正式上線。



※《制勝滿球數》

《制勝滿球數》是將於今年在Disney+ 獨家上線的全新紀錄片,作品紀錄下共十支韓國職業棒球隊在爭奪 2022 年韓國系列賽(2022 Korean Series Champions)總冠軍的過程中,每個揮桿、打擊、還有制定策略背後,那些你不知道的故事。



※《PSY SUMMER SWAG 2022》

那些年我們在炎炎夏日中被瘋狂洗腦且風靡全球的經典舞曲「江南Style」你還記得嗎?「江南大叔」PSY 也在日前舉辦因為疫情睽違三年才終於舉辦的「Summer Swag 2022」演唱會,並由Disney+ 的原創紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022》記錄下演唱會的精彩畫面,定檔於 5 月 3 日在 Disney+ 獨家上線。



※《韓星地帶:逃脫任務》第二季

真人實境秀《韓星地帶:逃脫任務》由劉在錫、李光洙、權俞利三位藝人共同主持,並在第一季大獲好評後正式宣布推出全新第二季,並將為觀眾帶來更多超困難的極限任務、讓人捧腹大笑的搞笑互動、還有你絕對意想不到的全新挑戰。《韓星地帶:逃脫任務》第二季將於今年在Disney+ 獨家上線。



※《潘朵拉:偽造的樂園》

洪泰拉(李智雅 飾)擁有令人稱羨的完美生活,她嫁給有望成為下一任韓國總統的成功企業家,更育有一位可愛的女兒,一切對她來說應該都非常完美 — 但她卻只希望知道自己是如何擁有這一切的。由於無法想起自己的過去,泰拉消失的記憶成了揮之不去的夢魘,在她逐漸恢復過往的記憶後,泰拉突然意識到她擁有的生活不過是一場精心策畫的騙局,自己則一直像魁儡般任人擺布。《潘朵拉:偽造的樂園》已在Disney+ 熱播中。



※《特務家族》

國家情報院特工權道勳(張赫 飾)多年來向所有人隱藏他的間諜身份,白天是貿易公司朝九晚五白領上班族,晚上則作為特工伺機而動,就連自己的妻子姜宥拉(張娜拉 飾)也被矇在鼓裡。權道勳為了不讓祕密敗露,不只日以繼夜的工作,更不忘給妻子夢寐以求的甜蜜家庭生活,卻殊不知自己的枕邊人也向自己隱瞞了一個驚人秘密。《特務家族》即將在Disney+ 正式上線。





※《浪漫醫生金師傅》第三季

《浪漫醫生金師傅》第三季延續前兩季的故事發展,劇情講述在首爾擁有極高聲望的金師傅,放下在首爾知名醫院坐擁的金錢和名譽,隻身前往位置偏遠的石垣醫院行醫。在《浪漫醫生金師傅》最新一季的故事中,為觀眾將迎來全新的醫生陣容、素未謀面的敵人、還有觀眾們最期待的浪漫愛情故事。《浪漫醫生金師傅》第三季將於4月28日在Disney+ 正式上線。



※《惡鬼》

善英(暫譯)在與自己關係疏遠的父親死後,決定與能夠看到死者的海相(暫譯)合作,試圖打破毀害這兩個家庭被惡靈纏身的詛咒。《惡鬼》是一部充滿神秘氣息的懸疑驚悚片,並將於今年在 Disney+ 正式上線。

※《災後調查日誌》第二季

堪稱韓版《火神的眼淚》的韓劇《災後調查日誌》第一季播出後好評不斷,這部由警員和消防員聯合衝鋒陷陣實行救援任務的作品也將帶著第二季華麗回歸,並將在今年於Disney+正式上線。



喜歡欣賞不同作品風格的觀眾也千萬不要錯過Disney+ 提供的一系列韓國影視作品,包括Disney+原創影集《地下菁英》,故事講述傳奇演員崔岷植飾演的賭場大亨為保護他在菲律賓建造的賭場帝國所遭遇的故事、以及一名三流律師意外卷入自己負責調查的謀殺案的暗黑系韓劇《黑話律師》,還有眾多來自迪士尼、皮克斯、 漫威、星際大戰、和國家地理的精彩作品已在Disney+熱播中!

