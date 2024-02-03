《MOVING 異能》李正河甩肉30kg做客李孝利節目，溫柔歌喉太深情！爆增肥期每天8包泡麵吃不膩

KBS音樂談話節目《李孝利的紅毯》昨晚（2月3日）請來李正河等人做客，李正河自曝是李孝利粉絲、聽《U-Go-Girl》看《家族誕生》長大，李孝利也不住感歎李正河「好可愛」。

李正河表示近期沒有要宣傳的作品，出演節目只因非常喜歡李孝利：「小時候去修學旅行都會聽《U-Go-Girl》，一直很喜歡看《家族誕生》，還記得李孝利前輩跟劉在錫前輩經常打架。 」（笑）



聊到拍攝《MOVING 異能》時的胖胖模樣，李正河表示當時比現在重30kg，秘訣就是多吃泡麵：「一天大概吃8包。 好在泡麵種類有很多，吃得很開心。 」





雖然瘦了30kg，笑起來可愛程度卻絲毫不減，李孝利在節目中至少感慨了5次「好可愛」XD還有網友說他瘦下來好像朴炯植和金桐俊合體，真的十分帥氣：





李正河目前為MBC《Show！音樂中心》擔任MC，李孝利問直播節目會否緊張，李正河表示確實會，但似乎他在實戰中的反應力還算不錯，突然開始也能上手。

李正河還透露了跟KBS的悠久緣分，原來他讀書時就上過KBS1的益智節目《挑戰金鐘》3次，第一次因太緊張沒聽清問題而慘遭淘汰。



李正河透露因為看著李孝利長大早在明確演員夢想之前就想當藝人，讀書時參加活動會跳消防車的《昨晚的故事》、PSY的《江南Style》舞。 」這次在節目中時隔8年表演《昨晚的故事》，還和粉絲一起熱唱The Jadu的《紫菜飯卷》，現場氣氛超讚。



▽還唱了Zitten的《好好相處吧！我們》，看得出有些緊張，但聲線超溫柔深情啊：



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