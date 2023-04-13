《原來這就是愛啊》有頭有尾完結！網評：平靜但內心充滿暴風般的餘韻（EP.15-16結局）

Disney+原創劇《原來這就是愛啊》昨（12）日下午上架15、16集大結局，雖然小編找到的韓網評價不多，但多是正面評價，而台灣PTT論壇同樣也是。

（以下涉及劇情）



《原來這就是愛啊》結局兩集多聚焦在兩家人如何解決恩怨，以及沈宇宙（李聖經 飾）與韓冬辰（金英光 飾）如何處理感情。沈家人決定不起訴馬熙慈（南基愛 飾），在這件事情上沈宇宙和媽媽（金姬貞 飾）都領悟到了「就算復仇還是會留下傷害」。

沈宇宙找韓冬辰最後一次約會，兩個人在林蔭道路走著走著平靜的聊聊，韓冬辰向她表明「比起傷害，你給我的愛更多」，兩個人都坦露心聲，好好的向彼此道別。



因為這起風波，尹濬（盛駿 飾）發現自己都在擔心沈彗星（金叡園 飾），終於正視了自己的感情。風波後一年來，兩個人走得順順利利甚至論及婚嫁，沈彗星還以為尹濬是不婚主義者，想不到尹濬卻開口家裡沒人很寂寞、要她搬進來：「你搬進來就和結婚差不多了吧？」



除了第二對CP成形，第三對似乎也將誕生……姜敏英（安喜延 Hani飾）被白琇希（原為科長後升副代表，陳昭妍 飾）延攬進最佳展覽，姜敏英每個上班日都有人陪吃午餐，那人就是崔宣佑（全錫浩 飾）。



這一年，除了沈彗星要結婚了，沈地球也成長許多搖身一變家庭主夫，在歌唱之路亦有所進展──你有沒有發現沈宇宙的人生願望都要完成了呢？

最後當然要輪到宇宙自己本身了。她透過沈地球的街頭表演等待著一個人，那人出現了──宇宙與冬辰相視而笑好久好久，宇宙飛奔上前抱住了他。



看完結局，韓國Theqoo論壇有人激動推薦：「如果喜歡看平靜的愛情，一定要看《原來這就是愛啊》！！！」他認為《原來這就是愛啊》說講述的愛情雖平靜卻充滿「暴風雨般的餘韻悸動」。

台灣PTT論壇則有人說這是部暖心療癒的劇，認為《原來這就是愛啊》起承轉合寫得很好，兩位演員的眼神流動也表現極佳，許多人都很喜歡最後的收尾紛紛喊「好可愛」。

最後再複習一次Happy Ending！完整片段請至Disney+觀賞。



‎*《原來這就是愛啊》完整分集劇情可點此觀看‎

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