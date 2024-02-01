已連續兩部作品「中途下車」令觀眾感到衝擊！孫浩俊：「已知會提早下車仍接演《我的Happy End》」

演員孫浩俊已經連續在兩部作品中提前下車了，大家都記憶猶新的《災後調查日誌》第一季驚險結尾後，第二季才剛重新展開就上演了他葬身火窟的劇情。這次《我的Happy End》飾演張娜拉的老公，因感到被老婆背叛而出軌報復，但轉念想守護家庭的他卻遭受殺害！令所有觀眾們相當訝異。

孫浩俊在前一部作品《災後調查日誌》中，飾演主角之一的打火英雄奉道鎮，竟然在第二季開始初期就已領便當。當時大家認知他應該具有「主角光環」不至於被賜死，於是當時編劇這樣的安排讓觀眾們相當錯愕。孫浩俊在本次TV Chosun周末劇《我的Happy End》中飾演張娜拉的老公許順永一角，卻也在上週播出的第10集提早下車，觀眾們還在好奇他如何守護生病的老婆，沒想到卻上演天人永隔戲碼。



孫浩俊在日前接受訪談也表示，雖然一開始收到劇本時就知道許純永這個角色會死亡，但還是覺得此角色很有魅力，想要演出許順永努力為家人付出卻發現遭受背叛的瞬間，內心崩塌的表現，孫浩俊自己演技上的成長，仍希望接演此角，也感謝再度與他搭檔的演員張娜拉以及導演。



雖然身為主角，卻沒有對戲份的多寡具有野心，純粹以對演戲的熱情而做出的選擇，孫浩俊連續在兩部作品中以角色死亡率先下車，不過他在劇中的演技仍然可圈可點，令觀眾們印象深刻，也因此讓觀眾們覺得更加錯愕與惋惜。《我的Happy End》已進入劇情後半，孫浩俊所飾演的許順永，其離奇死因也成為後續劇情的關鍵。



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