《MOVING 異能》「九龍浦」柳承龍為「女兒」主演新劇《總有一天會機智的實習醫生生活》應援，高允貞：「爸爸，我會讓您享福的！」

超可愛的「父女檔」！

說到去年（2023年）的熱門作品，Disney+《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）必須榜上有名！柳承龍與高允貞在劇中飾演「父女」，兩位演員在電視劇播畢後也保持良好互動，最近「爸爸」就往「女兒」的新劇拍攝現場送去應援咖啡車呢！

高允貞近期通過個人Instagram限時動態認證了柳承龍的應援，她表示：「多虧爸爸，心裡好踏實，謝謝您！」

高允貞還特別把橫幅上的文字「放大」給大家看：「為高允貞和《總有一天會機智的實習醫生生活》加油。－爸爸九龍浦敬上－」女兒還用愛心框住「九龍浦」三個字，超有愛！

在貼紙上，則有爸爸給女兒的「訊息」：「女兒…學得很好啊？妳是我的驕傲，高允貞（心）」高允貞以文字回應：「爸爸，我會讓您享福的」，這對「父女檔」真的好可愛啊～

另外，高允貞主演的tvN‎《總有一天會機智的實習醫生生活》‎為《機智醫生生活》衍生劇，描述大學醫院教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。背景從「律帝醫院」轉移到「律帝鍾路醫院」，審視在低出生率時代進入冷門科的實習醫師們的生活。高允貞將變身為婦產科實習醫生，首次挑戰醫生角色。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞