Disney+抢先公开共15部将於今年上线的全新韩国影视作品：包括《Moving 异能》、《恶中之恶》！

继犯罪神剧《地下菁英》於开播首周成为韩国Disney+史上收视率最高的原创影集后,Disney+ 於今日再度公开一系列将於2023年正式上线的韩国原创影视作品,并盘点已於近期公开上线日期的多部精彩作品内容。

此次公开的一系列韩国影视作品类型相当丰富,从韩国代表性艺人的演唱会纪录片、贩毒主题的悬疑影集、实境综艺节目、再到职场浪漫喜剧应有尽有,Disney+ 於今日首度公开的全新预告也为观众揭露了即将在接下来的几个月隆重登场的世界级韩国影视作品,包括:

※《Moving 异能》

《Moving 异能》讲述三位高中生意外发现自己继承了父母的超能力,但他们很快因为各国政府对超能力者的打压而陷入困境。《Moving 异能》改编自知名网路作家姜草执笔的同名漫画,预计将於今年於Disney+独家上线。



《恶中之恶》由池昌旭、魏嘏隽及林世美领衔主演,故事背景设定在 1990 年代的韩国,讲述调查组织的警官「姜俊默」(暂译)卧底加入近期猖獗於韩国、中国、日本三国的国际贩毒组织。《恶中之恶》将於Disney+ 独家上线。在亲眼目睹母亲被残忍谋杀、并对宽纵犯罪者的法律制度感到失望后,金智勇(暂译)决定致力制裁那些不知悔改的罪犯。Disney+ 全新暗黑系韩剧《非法正义》(暂译)由南柱赫饰演一名武艺高超、且外表文质彬彬的警校明星学生金智勇(暂译),并预计将於2023年正式上线。

※《旧案寻凶》第二季

由影帝李星民主演的悬疑神剧《旧案寻凶》第一季在侦探金宅禄的悲恸和绝望中结束,并於今年带著全新第二季在Disney+ 重磅回归。



※《汉江》(暂译)

Disney+ 原创动作喜剧《汉江》(暂译)由权相佑和金熙元主演,讲述汉江警队在守护汉江人民的生活与安危时如何应对恐怖事件、意外事故、以及任何需要他们立即出动协助的紧急案件。

※《较量人生》

朴允昭(李沇熹 饰)虽然缺乏出色的学历和资历,却仍然坚持埋头工作,却从同事的讨论声中意外发现自己之所以可以获得现在的工作机会,只是因为公司内部有多元化的相关政策需要遵守。朴允昭不得不克服职场中所遭遇的一切挑战来获得同事的认可。职场恋爱韩剧《较量人生》由李沇熹、文素利、洪宗玄、以及郑允浩主演,并将於 5 月 10 日在 Disney+ 独家上线。





※《SUGA:Road to D-DAY》

《SUGA:Road to D-DAY》纪录了21世纪轰动全球的韩流天团BTS防弹少年团成员SUGA拜访世界不同的角落与城市,充满冒险与启发的音乐朝圣之旅。在纪录片中,观众可以一窥巨星SUGA最脆弱、却也最真实的模样,包括当他在遇到创作瓶颈时与其他创作者的讨论过程、那些想破头也无法为歌曲创作歌词时,挫折而懊恼的低潮时期。《SUGA:Road to D-DAY》将在4月21日於Disney+ 正式上线。



※《制胜满球数》

《制胜满球数》是将於今年在Disney+ 独家上线的全新纪录片,作品纪录下共十支韩国职业棒球队在争夺 2022 年韩国系列赛(2022 Korean Series Champions)总冠军的过程中,每个挥杆、打击、还有制定策略背后,那些你不知道的故事。



※《PSY SUMMER SWAG 2022》

那些年我们在炎炎夏日中被疯狂洗脑且风靡全球的经典舞曲「江南Style」你还记得吗?「江南大叔」PSY 也在日前举办因为疫情睽违三年才终於举办的「Summer Swag 2022」演唱会,并由Disney+ 的原创纪录片《PSY SUMMER SWAG 2022》记录下演唱会的精彩画面,定档於 5 月 3 日在 Disney+ 独家上线。



※《韩星地带:逃脱任务》第二季

真人实境秀《韩星地带:逃脱任务》由刘在锡、李光洙、权俞利三位艺人共同主持,并在第一季大获好评后正式宣布推出全新第二季,并将为观众带来更多超困难的极限任务、让人捧腹大笑的搞笑互动、还有你绝对意想不到的全新挑战。《韩星地带:逃脱任务》第二季将於今年在Disney+ 独家上线。



※《潘朵拉:伪造的乐园》

洪泰拉(李智雅 饰)拥有令人称羡的完美生活,她嫁给有望成为下一任韩国总统的成功企业家,更育有一位可爱的女儿,一切对她来说应该都非常完美 — 但她却只希望知道自己是如何拥有这一切的。由於无法想起自己的过去,泰拉消失的记忆成了挥之不去的梦魇,在她逐渐恢复过往的记忆后,泰拉突然意识到她拥有的生活不过是一场精心策画的骗局,自己则一直像魁儡般任人摆布。《潘朵拉:伪造的乐园》已在Disney+ 热播中。



※《特务家族》

国家情报院特工权道勋(张赫 饰)多年来向所有人隐藏他的间谍身份,白天是贸易公司朝九晚五白领上班族,晚上则作为特工伺机而动,就连自己的妻子姜宥拉(张娜拉 饰)也被蒙在鼓里。权道勋为了不让秘密败露,不只日以继夜的工作,更不忘给妻子梦寐以求的甜蜜家庭生活,却殊不知自己的枕边人也向自己隐瞒了一个惊人秘密。《特务家族》即将在Disney+ 正式上线。





※《浪漫医生金师傅》第三季

《浪漫医生金师傅》第三季延续前两季的故事发展,剧情讲述在首尔拥有极高声望的金师傅,放下在首尔知名医院坐拥的金钱和名誉,只身前往位置偏远的石垣医院行医。在《浪漫医生金师傅》最新一季的故事中,为观众将迎来全新的医生阵容、素未谋面的敌人、还有观众们最期待的浪漫爱情故事。《浪漫医生金师傅》第三季将於4月28日在Disney+ 正式上线。



※《恶鬼》

善英(暂译)在与自己关系疏远的父亲死后,决定与能够看到死者的海相(暂译)合作,试图打破毁害这两个家庭被恶灵缠身的诅咒。《恶鬼》是一部充满神秘气息的悬疑惊悚片,并将於今年在 Disney+ 正式上线。

※《灾后调查日志》第二季

堪称韩版《火神的眼泪》的韩剧《灾后调查日志》第一季播出后好评不断,这部由警员和消防员联合冲锋陷阵实行救援任务的作品也将带著第二季华丽回归,并将在今年於Disney+正式上线。



喜欢欣赏不同作品风格的观众也千万不要错过Disney+ 提供的一系列韩国影视作品,包括Disney+原创影集《地下菁英》,故事讲述传奇演员崔岷植饰演的赌场大亨为保护他在菲律宾建造的赌场帝国所遭遇的故事、以及一名三流律师意外卷入自己负责调查的谋杀案的暗黑系韩剧《黑话律师》,还有众多来自迪士尼、皮克斯、 漫威、星际大战、和国家地理的精彩作品已在Disney+热播中!

