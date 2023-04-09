已經到這年代嗎？ 09年練習生「不知太妍來自少女時代」，08年練習生迷茫問：「《說出你的願望》是電視劇嗎？」

少女時代出道以來一直保有高人氣，各成員SOLO活動也十分積極，是當之無愧的K-POP代表女團。 然而最近一檔選秀節目竟有練習生不認識少時、沒聽過《GEE》，令人感慨歲月無情啊XD

4月6日播出的MBC偶像選秀節目《放學後的心動2 -Fantasy Boys》裡，幾位2000年初期出生的練習生聚在一起聊2010年代「K-POP黃金期」，22歲的河碩熙提到年紀較小的金奎來：「他不知道少女時代，以為太妍前輩不是少女時代的呢，以為她是SOLO歌手。」



這時08年生的姜怡郎湊過來，哥哥們問他是否知道《說出你的願望》，姜怡郎反問：「是電視劇嗎？」 （確實是少時成員秀英去年主演的電視劇……）哥哥們的驚訝反應也是小編我的反應XD



不止如此，16歲的姜怡郎對於Beast《Fiction》和帝國之子《後遺症》也一臉迷茫，真的讓人感受到年代差異！



這番發言讓部份網友震驚，一看金奎來的個人資料，原來是2009年2月28日出生，也就是少女時代出道3年之後才「問世」，今年剛過14周歲生日......



一向挑剔的韓國網友這次格外寬容，大部份認為09年生真的還是小孩，不知道也可以理解：「是他出生前出道的團啊」、「他出生時少時都發行《GEE》了kk」、「我補習教的中二中三小孩也不知道少時」、「確實，我也以為李孝利是SOLO來的」、「 小時候很喜歡FIN.K.L的歌，卻一直不知李孝利來自FIN.K.L」、「我小妹不知道五人東方神起」、「我也是看完《The Penthouse》才知道柳真是歌手出身」、「00年生的我也不久前才知道黃正音和朴秀真都來自Sugar」、「又不是不認識太妍，只是不知道來自少時啦」、「歲月流逝啊kk」、「 09年的都開始當練習生了嗎，哇」。

也有人指出畢竟是打算當歌手的人，還是做做功課比較好：「他不是一般的09年生，是練習生啊」、「要當偶像的話，至少應該認識少時這樣的大前輩吧」、「少時去年才出過專輯，難道沒聽到嗎」、「再怎麼說只當了練習生1個月，連一首少時的歌都沒聽到嗎？」

▽《放學後的心動2 -Fantasy Boys》節目裡提到少時這一段：



▽最後強制回顧練習生哥哥們提到的K-POP黃金時代名曲們！這些好聽的歌不可以被忘記啊~~



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