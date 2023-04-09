【K社韓國小百科】人潮超「梨泰院事件」40倍，卻只有1人受傷！韓鎮海櫻花節保全措施獲讚，「神助攻裝備」存在感太強

韓國去年發生梨泰院踩踏事件後大眾仍心有餘悸，活動組織者更不敢怠慢。 近日全韓最大規模賞櫻慶典「鎮海軍港節」接待了450萬遊客，卻幾乎無人受傷，就是因為做對這些事！

去年萬聖節是韓國解除口罩佩戴令後的首次大型活動，約10萬人湧入梨泰院街頭參加狂歡，不料發生擁擠踩踏事件導致159人喪生，成為韓國1995年三豐百貨大樓倒塌事故以來在首爾市發生的最嚴重事故。



事後韓國各界做了很多調查和反思，認為最關鍵問題是缺乏人群分流管控措施和忽視報警電話，人為因素釀成災難。 這次「鎮海軍港節」吸取教訓，可謂做好萬全準備！



鎮海軍港節作為韓國最大的賞櫻慶典，除自然風光外還有前夜祭、八道風物市場、藝術文化表演、追慕達祭、勝戰隊伍遊行等諸多聚集人潮的活動。 今年軍港節時隔4年重啟，從3月25日至4月3日舉辦，10天期間遊客人數達到曆代最高的450萬，但除了一位60歲女性走路跌倒外沒有任何人受傷，最大「功臣」之一就是這台音量超大的警報器。



該設備在外國用於反恐警報，可發出80分貝以上音量、周圍1km都聽得到，在軍港節則是用於預防人流聚集。 活動方將它放在熱門景點餘佐川櫻花道邊，一旦發現遊客密度過大，就會自動用巨大音量播放：「請與前面的人保持1m以上安全距離！」（語氣很不客氣呢XD）



看遊客們捂住耳朵的反應就知真的很威XD



警報器生產廠家表示：「群眾聚集發生事故時，壓倒性的聲音是傳遞緊急信息的唯一方法。」果然在警報廣播過後，人流出現顯著分散：



此外，活動期間投入警察和自律防範隊110人、公務員和志願者6000人參與預防工作，慶典表演入場人數每次只限30人，運動場也只開放半數坐席。

軍港節負責人表示70%的準備工作都聚焦在維持安全，因為：「一旦發生梨泰院慘案那樣的事，我們鎮海軍港節就完了。」



雖然有很多不便，但遊客都表示十分理解，網友也紛紛稱讚：「真的很棒！工作人員辛苦」、「感動到想哭」、「捂耳朵好好笑kk」、「即便警報響起的瞬間很不爽，但效果確實沒得說」、「聲音真的大到嚇人kk」、「安全就是要過分強調才有效果」、「鎮海真的做得很棒」、「走路跌倒上了新聞kkk」、「希望那位女士早日痊癒啊 」XD



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