Super Junior銀赫首次挑戰擔任音樂劇《ALTAR BOYZ》ASTRO尹產賀、SF9柳太陽、Golden Child Y首度演出音樂劇

Super Junior銀赫首次挑戰百老匯音樂劇導演，成員銀赫以蜚聲國際的百老匯舞台音樂劇《ALTAR BOYZ》首執導演筒。

銀赫表示一直以來均以演唱會爲主進行演出，對現在有可以通過執導擴大範圍的好機會，能夠與K-POP明星們組成的超豪華卡士一起展現《ALTAR BOYZ》的甜美音樂和爆發性的表演感到高興。 銀赫續表示：銀赫導演表示:『好榮幸可以首次擔任音樂劇導演，感謝製作單位給予這難得的機會，讓我可以有開拓不同領域的契機。各位《ALTAR BOYZ》的演員們都十分用心地準備，希望大家能開心投入地觀賞《ALTAR BOYZ》，並請大家多多鼓掌及支持。以後也想嘗試挑戰各種類型的表演！』



改編自百老匯音樂劇《ALTAR BOYZ》是有關5名少年組成的唱跳組合"Altar Boyz"， NU'EST白虎、ASTRO尹產賀、SF9柳太陽、Golden Child Y和洪周燦分別變身爲Matthew、Abraham、Juan、Luke、Mark等角色，通過歌曲和舞蹈向觀衆傳達愛和療癒像演唱會般的音樂劇。



《ALTAR BOYZ》綵排精彩影片：



由於與劇中人物百分百相似，令人聯想到他們都是實際存在的男子組合成員的音樂劇《ALTAR BOYZ》主演們的「特別化學反應」。

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