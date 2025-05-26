少女時代開嗆（？）模式！秀英&Tiffany笑：潤娥有不當C位會死的病

少女時代成員秀英和Tiffany最近在YouTube節目《見面聊聊吧》中同框，兩人一見面就火力全開、笑料不斷。

Tiffany一開場就笑說：「雖然私下常見，但在節目裡碰面好久沒啦！」而目前正在tvN月火劇《拜託戒酒吧》中擔任女主角的秀英，則自豪地介紹新劇：「這是極其有常識、自稱愛酒人士的酒鬼女人，與討厭喝酒的初戀重逢後發展出的戀愛故事。」

秀英和T Tiffany都是公認的「愛酒族」，所以一聽到「禁酒」這詞就忍不住爆笑。 Tiffany更直接吐槽：「妳每天晚上背劇本時，是不是也邊喝邊看？」秀英則笑著回應：「因為這劇本的情境，有些地方真的要小酌一下才看得懂啦~」



聊到過去的少女時代回憶，秀英提到最近在日本的個人活動中，一個人挑戰了《說出你的願望》的表演。 她笑說：「我看到有粉絲留言『潤娥讓開，秀英現在是C位！』」這話一出，兩人立刻搖頭說：「潤娥不可能讓的啦！」



Tiffany更搞笑補刀：「潤娥一定要當C位啊！她有個病叫『不當C位就會死的病』。」但隨後她馬上補上一句認真的話：「潤娥是少女時代的C位，這是不會改變的真理。」展現出隊友間的好感情和鐵打的默契。



看了影片的網友們紛紛留言：「少女時代萬歲！」、「潤娥就是典型的C位臉」、「根本沒人能超越潤娥的顏值」、「她們感情真的好好」、「看著就覺得開心」、「阿芙蘿黛蒂潤娥！」、「潤娥當然不可能讓位啦！」，熱烈的反應讓人忍不住笑出聲。

此外，最近在為紀念 SM娛樂30週年而聚會時，少女時代成員們一起拍攝了合照，對此秀英和Tiffany都表示「感到很驕傲」。Tiffany說：「當初製作15週年紀念專輯時，公司給了我們很多支援，而這次SM 30週年，反而是我們想去支持公司，所以才聚在一起。」她接著表示：「希望這張合照能成為其他團體也能重新聚首的好榜樣。」說完滿臉都是自豪的笑容。



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