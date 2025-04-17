少女時代徐玄：活動時期曾因為姊姊們的捉弄而哭！「當時不懂姊姊們的玩笑」

少女時代中的老么徐玄來到成員孝淵YT節目中作客，並且憶起活動時期，曾因為姊姊們的捉弄而哭。

孝淵與徐玄回憶起活動時期的小故事，孝淵表示這些姊姊們只要都聚在一起，就會展現出調皮搗蛋的一面，徐玄也接著表示贊同，並說自己曾因為這樣哭了很多次，當時可能還不太明白姊姊們是在跟她開玩笑，而自己像小孩一樣哭了出來。孝淵說即使是小事情也令人印象深刻，以前的她們還很稚嫩，但現在已經變得很強大，不會因此而流淚。



徐玄說起有一次自己生日的時候大家正在日本巡迴演出，大家聚在一起慶祝，徐玄去了趟洗手間回來，姊姊們卻全部走光了，讓她直接哭了出來，連蛋糕都沒切，什麼也沒玩就沒了，讓她心中覺得姊姊們太過分了，就哭了起來，沒想到姊姊們突然從窗簾後面出現，只是想給他個驚喜。



少女時代成員們之間感情好，徐玄雖然是老么但卻不需要跟姊姊們說敬語，譬如Tiffany、秀英與俞利都與徐玄用輕鬆的半語溝通。一開始徐玄覺得非常不習慣，也不太敢不用敬語，但只要試過一次，跨出第一步之後，就覺得其實也沒那麼難，並且用半語也能夠覺得更加親近。孝淵當場要求徐玄也和她說半語，但身為老么的徐玄說起來依舊有點小驚慌，她表示潤娥就是把半語跟敬語混在一起說的類型，但自己是老么，總覺得稍微有點不自在。



徐玄與馬東石所合作的新電影《聖夜：惡魔都市》即將在4月30日於台灣韓國同步上映。

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