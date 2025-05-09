馬東石身為電影《聖夜：惡魔都市》製作人，選角少女時代徐玄的原因：因為她形象太正直了，想看她黑暗的一面！

想看徐玄使壞、演惡角or反派的人，看來挺不少的～！XD

熱映中的韓國動作電影《聖夜：惡魔都市》（神聖之夜：惡魔獵人）在上映首日就登上了電影票房冠軍，擊敗了同日上映的漫威電影《雷霆特攻隊*》的成績，獲得了不少好評。



該片講述在因崇拜邪惡而陷入混亂的城市裡，擁有特殊能力的暗黑解決團隊「聖夜」──包含馬東錫石飾演的「巴宇」、徐玄飾演的「莎倫」、李大衛飾演的「金君」──三人挺身而出，痛擊惡勢力的驚悚動作片。韓國和台灣皆在4月30日同步上映。



那麼「聖夜」團隊是如何組成的呢？採訪時，馬東石開玩笑說：「是打電話聯繫的。」接著解釋：「李大衛是演技高手，是位非常資深的演員，我覺得我們需要像他這樣有著多面貌的人。如果有後續故事，他飾演的金君應該會有更多發揮空間。



而徐玄，她的形象一直都是不吃垃圾食物的正直朋友（笑），所以我很好奇她詮釋黑暗角色會是什麼樣子。也因為過去形象的關係，可能很難接到新的挑戰機會。而鄭知蘇的角色，需要讓觀眾產生想要拯救她的情感，我覺得她詮釋得很棒。」





在馬東石看來，《聖夜：惡魔都市》是以莎倫（徐玄）為主軸的故事。他說：「主線是莎倫與恩書（鄭知蘇 飾）之間的對決。我覺得我只是退居一旁保護她的角色。雖然因為我體格壯所以總是站在最前線，但這部片以驅魔為主軸，當然我的動作戲和巴宇的故事也很重要。」





當被問及是否考慮製作續集時，馬東石說：「並不是特別以續集為前提來創作的，而是選擇性地展現了整個故事的一部分。之後的故事，是否能以文字、小說或電影等方式呈現，還得看機會。而且有時即使構築好了世界觀，也未必能做成電影或影集。」



這部作品是馬東石從很早以前就開始準備的，也親自撰寫了劇本。投資與發行公司也在決定上映時間後一直等待，現在終於能夠問世，他真的非常開心。因為是結合驅魔與動作的類型片，很期待大家的觀後感。



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