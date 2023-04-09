已经到这年代吗？ 09年练习生「不知太妍来自少女时代」，08年练习生迷茫问：「《说出你的愿望》是电视剧吗？」

少女时代出道以来一直保有高人气，各成员SOLO活动也十分积极，是当之无愧的K-POP代表女团。 然而最近一档选秀节目竟有练习生不认识少时、没听过《GEE》，令人感慨岁月无情啊XD

4月6日播出的MBC偶像选秀节目《放学后的心动2 -Fantasy Boys》里，几位2000年初期出生的练习生聚在一起聊2010年代「K-POP黄金期」，22岁的河硕熙提到年纪较小的金奎来：「他不知道少女时代，以为太妍前辈不是少女时代的呢，以为她是SOLO歌手。」



这时08年生的姜怡郎凑过来，哥哥们问他是否知道《说出你的愿望》，姜怡郎反问：「是电视剧吗？」 （确实是少时成员秀英去年主演的电视剧……）哥哥们的惊讶反应也是小编我的反应XD



不止如此，16岁的姜怡郎对於Beast《Fiction》和帝国之子《后遗症》也一脸迷茫，真的让人感受到年代差异！



这番发言让部份网友震惊，一看金奎来的个人资料，原来是2009年2月28日出生，也就是少女时代出道3年之后才「问世」，今年刚过14周岁生日......



一向挑剔的韩国网友这次格外宽容，大部份认为09年生真的还是小孩，不知道也可以理解：「是他出生前出道的团啊」、「他出生时少时都发行《GEE》了kk」、「我补习教的中二中三小孩也不知道少时」、「确实，我也以为李孝利是SOLO来的」、「 小时候很喜欢FIN.K.L的歌，却一直不知李孝利来自FIN.K.L」、「我小妹不知道五人东方神起」、「我也是看完《The Penthouse》才知道柳真是歌手出身」、「00年生的我也不久前才知道黄正音和朴秀真都来自Sugar」、「又不是不认识太妍，只是不知道来自少时啦」、「岁月流逝啊kk」、「 09年的都开始当练习生了吗，哇」。

也有人指出毕竟是打算当歌手的人，还是做做功课比较好：「他不是一般的09年生，是练习生啊」、「要当偶像的话，至少应该认识少时这样的大前辈吧」、「少时去年才出过专辑，难道没听到吗」、「再怎么说只当了练习生1个月，连一首少时的歌都没听到吗？」

▽《放学后的心动2 -Fantasy Boys》节目里提到少时这一段：



▽最后强制回顾练习生哥哥们提到的K-POP黄金时代名曲们！这些好听的歌不可以被忘记啊~~



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