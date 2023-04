李昇基&李多寅高清婚紗公開！李笛唱祝歌惹淚目、新娘IG幸福致謝，「堪比王室」碩大王冠引熱議

李昇基和李多寅昨日舉辦盛大婚禮,今日所屬社公開了高清婚紗照片,李多寅也通過IG分享幸福與感恩的心情,還特地提到韓網友關注的豪華王冠。

李昇基個人企劃社Human Made今日通過IG公開婚紗照,李多寅挽住新郎手臂、李昇基在她額頭輕吻,十分甜蜜:









李多寅所屬社9ato娛樂也公開同一組寫真,以及李多寅個人婚紗照:



李多寅本人也通過IG限動分享多張婚禮現場照片,寫下感恩心情:「真心感謝昨天到場的所有人,以及眾多為我祝福的人們。 託大家的福舉辦了幸福的婚禮。 會用一生回報大家。」





昨日婚禮賓客公開現場照片後,李多寅的碩大王冠和捧花引起不少人討論:「第一次在婚禮見到這麼大王冠」、「好像女王登基」、「王室的王冠都沒這麼華麗吧」、「又是王冠又是亮珠珠婚紗,too much感覺很土」、「亮閃閃東西太多很負擔,不過當事人喜歡就好...」、「王冠和兩套婚紗應該就花了1億吧」、「 買王冠的錢是從誰身上出的呢」、「李昇基髮型怎麼回事,婚禮成為一生中最醜的一天」、「看完一圈只記得王冠和車銀優」。

不知李多寅是否意識到輿論,今日在IG單獨PO了一張王冠特寫表示是朋友所贈:「特別感謝在遙遠的LA親自製作王冠送給我的Jun Kim歐巴。 真的真的感謝製作了超美的捧花送給我的由美姐姐。 我會珍藏一輩子的。」



韓網友對李昇基李多寅公開婚紗照的反應大部份偏負面:「王冠真的超土」、「太誇張了」、「花了很多錢但給人暴發戶的感覺」、「破壞無數人的家庭,自己小孩倒是建立家庭了呢」、「建立家庭是沒什麼,希望被祝福就過分了」、「超俗氣,果然是老爸操控股價坐牢的家庭的取向」、「用騙來的錢班豪華婚禮」、「 李昇基據說就是受苦的命」、「好帥啊,昇基啊」、「祝你和騙子家庭幸福吧」、「說好是非公開婚禮,卻一直公開呢」、「本以為李昇基結婚時會比任何人都獲得大眾祝福,怎料變成這樣」、「別在電視上見到了」。

也有人表示看好:「比想像的要般配呢」、「兩個人長得很像耶」、「很美,一定要幸福哦」。



此外,李昇基和李多寅2021年開始公開戀愛,昨日晚在首爾江南某酒店舉辦豪華婚禮,李順才、李敬揆、姜鎬童、Super Junior圭賢和銀赫、韓孝周、金南佶、車銀優、李洪基、李世榮、安恩真、金秀美等諸多圈內名人紛紛到場祝福。 婚禮分上下兩部,分別由劉在錫和李壽根擔任司儀,李順才即席發表祝詞,李笛演唱祝歌《真是慶幸》時雙雙感動淚目。



seunggi is crying

don't worry now your heart will be at ease,



stay happy with dain #LeeSeungGi #이승기 #李昇基 #イスンギ #LeeDain #이다인 pic.twitter.com/6rdn73P8Ip