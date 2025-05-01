享盡好處才切割？從維護到斷絕只差一年，李昇基對岳家態度轉變太快遭批「虛偽」

南韓歌手兼演員李昇基近日因岳父涉及股價操縱案被拘捕，過往相關爭議再次浮上檯面。 儘管李昇基隨即發佈聲明，表明將與岳家斷絕關係，力圖切割，但大眾反應卻顯得冷淡甚至譏諷，質疑其決定的真誠性。

根據首爾南部地檢署消息，檢方以違反《資本市場與金融投資業法》為由，於4月29日向法院申請並獲準對李昇基的岳父A某發出拘捕令。 A某為知名演員甄美里的丈夫，亦是李昇基的岳父。 李昇基於2023年與甄美里的女兒、演員李多寅結婚。

面對外界質疑與家庭醜聞，李昇基已發表聲明，表示「基於家人間的信任，我一直選擇等待結果，但對岳父的違法行為感到萬分痛心，對所有受害者致上誠摯歉意」，並強調「違法行為應受到應有的處罰」。李昇基接著宣佈：「這次事件已徹底摧毀了家人間的信任，經過長時間深思熟慮後，我與妻子決定與岳家斷絕往來。」



然而，這番聲明未能挽回公眾信任，反而引來更大質疑。在韓網論壇「theqoo」中，不少網友諷刺李昇基的「斷絕宣言」是場公關操作。 「現在才來切割？」、「「享盡好處後才說要劃清界線」，「好處都享受完了，現在岳父被抓才開始撇清，做人真是太讓人失望了，一點真誠都沒有」類似留言湧現。 有網友更揶揄：「我也和我的股票斷絕關係了」、「不久前還說要保護家人，現在說斷就斷？」、「這種透明操作根本是侮辱大眾智慧」、「是不是錢快花光了？ 怎麼現在才開始顧及形象？」等。



李昇基曾在與前經紀公司Hook娛樂因音源收益未結清展開訴訟時，獲得極大同情，當時他表示「不能讓任何人的汗水被他人貪婪地利用」，展現出正義感與責任感。 但如今捲入家族醜聞，大眾普遍認為他的形象已大不如前。



更有網友指出，去年李昇基在岳父一審無罪時還曾對外發表強硬聲明，威脅對「抹黑家人的假新聞與惡意留言」採取法律手段，對比如今態度180度轉變，引發諷刺聲浪不斷。

雖然李昇基試圖以「與岳家切割」自清，但大眾似乎並不買帳。 過去「國民兒子」的形象早已受損，如今他的言行是否真誠，仍有待時間驗證。

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