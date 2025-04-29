從「不要碰我的家人」到道歉！李昇基因岳父向民眾低頭：官宣與岳家「斷絕來往」

歌手兼演員李昇基因岳父的違法行為向大眾致歉，並在深思熟慮後，決定與妻子娘家斷絕來往。

李昇基於29日就妻子李多寅的繼父李洪憲相關事件，發表了正式立場。 他表示：「懷著沉重的心情傳達這則訊息，深感抱歉。 雖然岳父因違法事項在撤銷發回重審中被判處罰金刑，但最近又因類似的違法行為被檢方起訴。」

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這不是既有事件的延續，而是涉及另一項新的非法行為。 李昇基坦言：「本著對家人的信任等待結果，但如今難以壓抑內心的悲痛。」針對去年曾發表疑似為岳父辯護的言論，李昇基也表示：「我深刻反省，並真誠向可能因此受到傷害的受害者致歉。」



最終，李昇基選擇「斷絕關係」，稱：「家人間的信任已嚴重破壞，難以恢復。 我們夫妻倆經過深思熟慮後，決定與妻子娘家切斷關係。 未來將以更加正直的價值觀生活，並以負責任的態度為建立健康社會盡力。 再次對引發社會關注致上深深的歉意。」

李昇基於2023年與李多寅結婚。 岳母甄美里再婚的對象李洪憲因涉嫌違反資本市場法而被起訴，進而引發負面輿論。 韓國最高法院第三部於去年6月推翻了對李洪憲無罪的原審判決，認為部份公告內容可被認定為不當行為，並將案件發回首爾高等法院重審。

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