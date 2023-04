李升基&李多寅高清婚纱公开！李笛唱祝歌惹泪目、新娘IG幸福致谢，「堪比王室」硕大王冠引热议

李升基和李多寅昨日举办盛大婚礼,今日所属社公开了高清婚纱照片,李多寅也通过IG分享幸福与感恩的心情,还特地提到韩网友关注的豪华王冠。

李升基个人企划社Human Made今日通过IG公开婚纱照,李多寅挽住新郎手臂、李升基在她额头轻吻,十分甜蜜:









李多寅所属社9ato娱乐也公开同一组写真,以及李多寅个人婚纱照:



李多寅本人也通过IG限动分享多张婚礼现场照片,写下感恩心情:「真心感谢昨天到场的所有人,以及众多为我祝福的人们。 托大家的福举办了幸福的婚礼。 会用一生回报大家。」





昨日婚礼宾客公开现场照片后,李多寅的硕大王冠和捧花引起不少人讨论:「第一次在婚礼见到这么大王冠」、「好像女王登基」、「王室的王冠都没这么华丽吧」、「又是王冠又是亮珠珠婚纱,too much感觉很土」、「亮闪闪东西太多很负担,不过当事人喜欢就好...」、「王冠和两套婚纱应该就花了1亿吧」、「 买王冠的钱是从谁身上出的呢」、「李升基发型怎么回事,婚礼成为一生中最丑的一天」、「看完一圈只记得王冠和车银优」。

不知李多寅是否意识到舆论,今日在IG单独PO了一张王冠特写表示是朋友所赠:「特别感谢在遥远的LA亲自制作王冠送给我的Jun Kim欧巴。 真的真的感谢制作了超美的捧花送给我的由美姐姐。 我会珍藏一辈子的。」



韩网友对李升基李多寅公开婚纱照的反应大部份偏负面:「王冠真的超土」、「太夸张了」、「花了很多钱但给人暴发户的感觉」、「破坏无数人的家庭,自己小孩倒是建立家庭了呢」、「建立家庭是没什么,希望被祝福就过分了」、「超俗气,果然是老爸操控股价坐牢的家庭的取向」、「用骗来的钱班豪华婚礼」、「 李升基据说就是受苦的命」、「好帅啊,升基啊」、「祝你和骗子家庭幸福吧」、「说好是非公开婚礼,却一直公开呢」、「本以为李升基结婚时会比任何人都获得大众祝福,怎料变成这样」、「别在电视上见到了」。

也有人表示看好:「比想像的要般配呢」、「两个人长得很像耶」、「很美,一定要幸福哦」。



此外,李升基和李多寅2021年开始公开恋爱,昨日晚在首尔江南某酒店举办豪华婚礼,李顺才、李敬揆、姜镐童、Super Junior圭贤和银赫、韩孝周、金南佶、车银优、李洪基、李世荣、安恩真、金秀美等诸多圈内名人纷纷到场祝福。 婚礼分上下两部,分别由刘在锡和李寿根担任司仪,李顺才即席发表祝词,李笛演唱祝歌《真是庆幸》时双双感动泪目。



seunggi is crying

don't worry now your heart will be at ease,



stay happy with dain #LeeSeungGi #이승기 #李昇基 #イスンギ #LeeDain #이다인 pic.twitter.com/6rdn73P8Ip