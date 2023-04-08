【熱議影片】李昇基婚禮上跪地甜蜜獻唱告白新娘李多寅，好友李洪基也live獻聲超紅韓劇主題曲！

李洪基一唱到《繼承者們》主題曲（OST）副歌，直接全場大合唱了～！真的是好好聽喔。

人氣演員李昇基與李多寅昨天在首爾江南區的酒店舉行婚禮，雖然場內是以非公開形式進行，僅邀請親朋好友出席，但網上仍出現了許多婚禮進行的影片分享，當天由劉在錫、李壽根擔任司儀，李笛獻唱祝歌，還有超多的演藝圈好友像是姜鎬童、李敬揆、SJ銀赫&圭賢、FTIsland李弘基、金南佶、李相侖、陸星材、車銀優、韓孝周、柳演錫、李世榮…等明星來參加。



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▼婚禮上，李昇基單膝下跪，牽著新娘李多寅的手，甜蜜獻唱自己的代表作品〈跟我結婚好嗎〉，二次求婚的浪漫畫面羨煞眾人～！

▼還有一起合作過韓劇《花遊記》的好友李弘基也即興演唱祝歌，是大家都很熟悉的韓劇《繼承者們》OST〈話說〉，唱到副歌前還謹慎地瞄了一眼手機上的歌詞，當那句：「我眼裡只看得見你，我是說我愛你，就算閉上眼睛，我也只看得見你」也讓全場氣氛沸騰到了極點。

再次恭喜兩位新人！

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