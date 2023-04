【熱議影片】李昇基婚禮上跪地甜蜜獻唱告白新娘李多寅，好友李洪基也live獻聲超紅韓劇主題曲！

李洪基一唱到《繼承者們》主題曲(OST)副歌,直接全場大合唱了~!真的是好好聽喔。

人氣演員李昇基與李多寅昨天在首爾江南區的酒店舉行婚禮,雖然場內是以非公開形式進行,僅邀請親朋好友出席,但網上仍出現了許多婚禮進行的影片分享,當天由劉在錫、李壽根擔任司儀,李笛獻唱祝歌,還有超多的演藝圈好友像是姜鎬童、李敬揆、SJ銀赫&圭賢、FTIsland李弘基、金南佶、李相侖、陸星材、車銀優、韓孝周、柳演錫、李世榮…等明星來參加。



眾多明星賓客照片&影片可以按此連結觀看另一篇文章



▼婚禮上,李昇基單膝下跪,牽著新娘李多寅的手,甜蜜獻唱自己的代表作品〈跟我結婚好嗎〉,二次求婚的浪漫畫面羨煞眾人~!

▼還有一起合作過韓劇《花遊記》的好友李弘基也即興演唱祝歌,是大家都很熟悉的韓劇《繼承者們》OST〈話說〉,唱到副歌前還謹慎地瞄了一眼手機上的歌詞,當那句:「我眼裡只看得見你,我是說我愛你,就算閉上眼睛,我也只看得見你」也讓全場氣氛沸騰到了極點。





look at seunggi playfully and lovingly staring at dain#LeeSeungGi #이승기 #李昇基 #イスンギ #LeeDain #이다인 pic.twitter.com/dzc47eDYFh