BTS SUGA與IU全新合作曲〈People Pt.2〉live一分鐘搶先聽影片公開！網友：神仙組合真的聽不夠啊～

大家喜歡這首新歌〈People Pt.2〉嗎？

BTS 防彈少年團成員 SUGA 於昨日公開了和 IU 合作的先行曲〈People Pt.2〉（人 Pt.2），這也是兩人在〈eight〉之後時隔3年的再次合作。



▼而官方在深夜公開了兩人合作的 live 版本引發網友熱烈討論，僅僅60秒的長度卻讓大家忍不住來回重複觀看兩人合體的珍貴畫面：



SUGA 在近期不僅成為了美國職籃 NBA 的全球大使，更將在 Weverse & Disney+ 平台上推出他個人的紀錄片《SUGA：Road to D-DAY》，當中收錄了他出道十年間的音樂旅程，還有他與 IU 合作的 live 也會在紀錄片中公開，上線時間是4月21日的晚間23點。



而 SUGA 的首張個人專輯《D-Day》也會在4月21日正式發行，一起期待吧～！



▼先行曲〈People Pt.2〉feat. IU 完整 MV：



另外，SUGA 將於4月26日展開世界巡演《SUGA | Agust D-DAY TOUR》，陸續在貝爾蒙特公園、紐瓦克、羅斯蒙特、洛杉磯、奧克蘭、印度尼西亞、泰國、新加坡、日本、首爾等地與歌迷們見面。



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