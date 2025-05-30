中島美嘉&金在中喝酒到天亮遭狗仔偷拍勒索，回應超酷：「歡迎再來！」自曝愛看《苦盡柑來》最愛演員是IU

金在中個人網綜「在朋友」昨天請來超大咖嘉賓中島美嘉，讓很多網友驚呼原來兩人關係這麼好，亦感慨第一次見到中島美嘉講這麼多話XD

中島美嘉透露因為喜歡看韓劇已經能聽懂不少韓語，甚至能講出簡單的韓語，請金在中指導如何在演唱會上用韓語調動氣氛，金在中還熱心教她韓式比心，中島美嘉半信半疑但仍照做，說笑氣氛十分融洽。



兩人回憶初次見面是在音樂節目，保持聯絡已有十幾年。 中島美嘉吐槽金在中似乎把她當做住家附近的大嬸看待，會在晚上10點邀請視訊通話，或在工作人員聚餐時突然叫她過來一起喝酒。 金在中解釋因為兩人是很好的朋友，而且中島美嘉給人的感覺是不會輕易露面，所以當她應邀現身時，令人感覺格外幸福，於是忍不住總是叫她出來。



金在中憶起多年前一則趣事，兩人工作結束後在六本木一家酒館通宵暢飲、玩到第二天清晨5點多才出來，結果被蹲守的狗仔拍個正著。 狗仔威脅他們拍一套寫真集拿去販售，不然就把這些照片公開出去，結果二人毫不在意，一致表示：那就公開嘍，反正都是朋友！中島美嘉：「反而覺得這有那麼有趣嗎？」金在中笑道：「隨時歡迎再來拍哦！」



節目組對於兩人的酒量感到震驚，中島美嘉：「原來大家不會喝到早上5點嗎？ 我們一喝就是到早上耶...」金在中也認真表示：「至少應該喝到5點吧。」還表示離開酒館時二人都沒有宿醉，走路也完全不會搖擺，帶著搖滾精神酷酷地各自回家XD

此外，中島美嘉還透露最近愛看的韓劇是《苦盡柑來遇見你》、喜歡的韓國演員是IU，自認MBTI是INFP「熱情的調停者」，也許外在形象容易引起誤解，但希望大家不要誤會她是很高冷的人。



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