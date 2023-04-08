喜歡吃熱狗的和喜歡吃黃瓜的都沈默了！明朗熱狗推「黃瓜味」，真的就是一整根XD

說它是健康食品吧，它是油炸的; 說它是垃圾食品吧，它卻是黃瓜！

到底是哪位料理鬼才想出的新口味？ 說起韓國的「明朗熱狗」，名氣火遍全韓的大街小巷，焦脆、色澤金黃的的外殼+勁道爆汁的熱狗，再DIY添加各種蘸料感受味道的變化，好吃到連不少國外遊客都特地前往打卡。



「明朗熱狗」最近推出了限定新口味，將內餡熱狗換成了黃瓜，外殼依舊油炸到金黃色的面皮，配上各種蘸醬，一口咬下去先去脆脆的外皮，接著是鬆軟的麵包，進而是清爽的脆嫩黃瓜，三種口感在嘴巴里碰撞，味道十分新奇。



「黃瓜熱狗」吸引了不少獵奇口味愛好者，他們帶著「到底是什麼味道」的好奇心買來吃，不少人吃過後表示：「這是什麼新奇又美味的味道。」 還有熱心的食客給出了建議，吃之前撒一層糖，熱熱的麵包表皮將糖粒融化，沁入麵包中后吃起來香中太甜，和清爽的生黃瓜特別搭。 「明朗熱狗」其實有蛋黃醬、芝士、蕃茄醬等多種蘸料，各位食客們，可以DIY出屬於自己的獨特味道。



對了，「黃瓜熱狗」是限定新品，只賣到4月13日，在此期間前往韓國旅行的小夥伴記得要去嘗嘗看哦。 ！



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