【微雷推薦】今夏最精彩快跟上！《鬼宮》集奇幻懸疑動作搞笑與愛情，兩種陸星材結局苞娜怎麼選？

《鬼宮》講述拒絕接受靈媒命運的巫師「汝里」（苞娜 飾），與被困在汝里初戀「尹甲」身體裡的惡神「姜哲」（陸星材 飾）相遇後，攜手對抗對王室懷有怨恨的「八尺鬼」，是齣奇幻浪漫喜劇。目前收視率最高韓劇非它莫屬，在韓收視一直維持在8.3%以上甚至飆到10.7%，魅力究竟何在？

大結局將至，到底王室與汝里、姜哲、尹甲的下場是？

被埋藏多年的王室秘密，八尺鬼的冤屈究竟為何？《鬼宮》目前播至第12集，本週播出的13、14集應會真相大白，而那冤屈是否會影響汝里和姜哲薦度八尺鬼？姜哲真的得犧牲自己才能解決八尺鬼嗎？更麻煩的是，八尺鬼利用了尹甲的鬼魂讓其成為冤鬼助力自己，汝里會如何面對？最終結局汝里的化境（預知）若成真，那尹甲的肉身裡，靈魂是姜哲還是尹甲？



若你還沒跟上，推薦要點一次告訴你！

題材特殊宛如「開寶箱」

到底多奇幻？如標題「鬼宮」所示，汝里和姜哲從地方到都城，宮闕裡什麼鬼都有，八尺鬼、水殺鬼、夜光鬼……汝里身邊的姜哲本身也是被視為惡神、宛如鬼魅般纏著汝里不放的螭龍，不同鬼的現身都將帶來驚喜（驚嚇），引領最終Boss八尺鬼的身分背景揭曉。



多浪漫多搞笑？姜哲起初登場（金英光特別演出）就帶點趣味，不像是真的「惡神」，在附身尹甲肉體後初嘗人間五感，爆笑劇情一籮筐。姜哲持續在汝里身邊徘徊，很快便發現自己對她的感情，汝里也察覺姜哲其實一直守護著自己，兩人互表感情後，浪漫情節依舊帶著搞笑，絕不無趣！《鬼宮》導演曾執導《哲仁王后》，若看過《哲仁王后》就知導演執導浪漫喜劇的功力何在！



除了上述官方「標榜」的奇幻、浪漫又搞笑之外，為了要對付鬼，汝里、姜哲和王（金智勳 飾）的動作場面可不少，CG、吊威也（吊鋼絲）樣樣來，加上鬼的恐怖樣貌，刺激程度百分百。由於要揭開八尺鬼和王室的恩怨，燒腦的懸疑情節也少不了，事件環環相扣涉王室秘密、臣子叛亂，就連汝里和姜哲都和八尺鬼有密不可分的關聯，隨著劇情發展反轉不斷，若仔細觀看或許會察覺許多細節，忍不住回頭再看一次找尋連結！



「演技豆」陸星材與苞娜，還有金智勳同飆演技

陸星材與苞娜（金知妍）分別是愛豆團體BTOB與宇宙少女成員，兩人演技早受各大演技獎項贊同，他們兩名「演技豆」加上演技前輩金智勳，三人演出《鬼宮》都是首度挑戰奇幻古裝劇，配合劇情附身情節時不時要一人分飾兩角，搞笑演技、浪漫演技、動作演技……，隨著劇情推展還有各種情緒爆發，三人演技絕對讓你再次對他們刮目相看。



結局難測，王室與汝里、姜哲、尹甲的下場是？

被埋藏多年的王室秘密，八尺鬼的冤屈究竟為何？《鬼宮》目前播至第12集，本週播出的13、14集應會真相大白，而那冤屈是否會影響汝里和姜哲薦度八尺鬼？姜哲真的得犧牲自己才能解決八尺鬼嗎？更麻煩的是，八尺鬼利用了尹甲的鬼魂讓其成為冤鬼助力自己，汝里會如何面對？最終結局汝里的化境（預知）若成真，那尹甲的肉身裡，靈魂是姜哲還是尹甲？



身為觀眾的你會希望結局如何寫呢？若尚未追到最新集，快跟上！《鬼宮》於香港Viu每逢星期五六晚間10點緊跟韓國播出，剩下4集就結局，不看太可惜！

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