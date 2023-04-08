【热议影片】李升基婚礼上跪地甜蜜献唱告白新娘李多寅，好友李洪基也live献声超红韩剧主题曲！
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【热议影片】李升基婚礼上跪地甜蜜献唱告白新娘李多寅，好友李洪基也live献声超红韩剧主题曲！

明星   2023年4月8日   星期六10:54   MiJimin   3

（封面图源：twitter@peachychaaa、baekairen）

李洪基一唱到《继承者们》主题曲（OST）副歌，直接全场大合唱了～！真的是好好听喔。

人气演员李升基与李多寅昨天在首尔江南区的酒店举行婚礼，虽然场内是以非公开形式进行，仅邀请亲朋好友出席，但网上仍出现了许多婚礼进行的影片分享，当天由刘在锡、李寿根担任司仪，李笛献唱祝歌，还有超多的演艺圈好友像是姜镐童、李敬揆、SJ银赫&圭贤、FTIsland李弘基、金南佶、李相仑、陆星材、车银优、韩孝周、柳演锡、李世荣…等明星来参加。
（图源：翻摄自韩网交流网站）

众多明星宾客照片&影片可以按此连结观看另一篇文章
（图源：TVdaily）

▼婚礼上，李升基单膝下跪，牵著新娘李多寅的手，甜蜜献唱自己的代表作品〈跟我结婚好吗〉，二次求婚的浪漫画面羡煞众人～！

▼还有一起合作过韩剧《花游记》的好友李弘基也即兴演唱祝歌，是大家都很熟悉的韩剧《继承者们》OST〈话说〉，唱到副歌前还谨慎地瞄了一眼手机上的歌词，当那句：「我眼里只看得见你，我是说我爱你，就算闭上眼睛，我也只看得见你」也让全场气氛沸腾到了极点。

再次恭喜两位新人！

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留言/评论
  • 📣獻聲影片按這裡看👉https://www.koreastardaily.com/tc/news/146876
    56分前
  • 祝福他們永结同心
    35分前
  • 請問李洪基跟李弘基是同一個人嗎？
    51分前
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