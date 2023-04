【热议影片】李升基婚礼上跪地甜蜜献唱告白新娘李多寅，好友李洪基也live献声超红韩剧主题曲！

李洪基一唱到《继承者们》主题曲(OST)副歌,直接全场大合唱了~!真的是好好听喔。

人气演员李升基与李多寅昨天在首尔江南区的酒店举行婚礼,虽然场内是以非公开形式进行,仅邀请亲朋好友出席,但网上仍出现了许多婚礼进行的影片分享,当天由刘在锡、李寿根担任司仪,李笛献唱祝歌,还有超多的演艺圈好友像是姜镐童、李敬揆、SJ银赫&圭贤、FTIsland李弘基、金南佶、李相仑、陆星材、车银优、韩孝周、柳演锡、李世荣…等明星来参加。



▼婚礼上,李升基单膝下跪,牵著新娘李多寅的手,甜蜜献唱自己的代表作品〈跟我结婚好吗〉,二次求婚的浪漫画面羡煞众人~!

▼还有一起合作过韩剧《花游记》的好友李弘基也即兴演唱祝歌,是大家都很熟悉的韩剧《继承者们》OST〈话说〉,唱到副歌前还谨慎地瞄了一眼手机上的歌词,当那句:「我眼里只看得见你,我是说我爱你,就算闭上眼睛,我也只看得见你」也让全场气氛沸腾到了极点。





