李洪基加入《熊孩子》！在房間設浴缸潛水迷之行為XD 蹲坐路邊抓寶超幸福～

昨晚（11日）播出的《我家的熊孩子》又有新成員加入，是FTISLAND主唱李洪基與媽媽孔乘玉！

洪基媽媽一登場，主持人申東燁就聊起李洪基和班底Super Junior希澈是好友（正是‎「稍神幫」或稱「AB LINE」），希澈媽媽笑說兩人都很自戀，指著桌牌上兩個兒子的形象照。而李洪基和希澈，究竟誰「不懂事」程度高一點？原先洪基媽媽幫李洪基打40分，眾人還很訝異，實際看了影片就明白了……



李洪基最大缺點，也是媽媽提出不滿之處，即「不整理」。李洪基家裡到處堆積小山，換洗衣服山、未拆包裹山，他還有個習慣是每種東西至少都會買兩個，導致家中物品累積更多。李洪基還是想到什麼變做什麼人，因此垃圾並不會馬上分類馬上丟。而他的迷之行為不止這個，還有房間裡放浴缸！種種行為被認證「比希澈還誇張」（希澈雖然也很「怪」但至少有潔癖XD？）。



李洪基在房間放浴缸，眾人了解房間已做好防水措施後，也明白李洪基只是夢想每天早上能泡澡才如此設置，這些都OK，但他泡澡時不顧水太滿，就算猶疑了還是下水，甚至他還在小小的浴缸裡整個人泡入潛水，讓大家滿頭問號。經由媽媽解釋「是想讓臉部補充水分」，這才解開疑惑。



可愛的是，FTISLAND粉絲Primadonna應該都知道，李洪基正熱衷知名手遊《Pokémon GO》抓寶可夢，來台灣的時後還苦苦尋覓超夢，這天他出們就是為了抓寶！從黃昏抓到了晚上，相當「親民」地蹲坐在路邊和經紀人到處抓寶，連別人家樓梯間、別人公寓停車場門口也不放過。



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