[首爾直擊]《全知讀者視角》安孝燮與申承浩不約而同說「他」好重！李敏鎬與Nana則強調「認真投入最美」！

斥資300億韓元打造，7月23日即將與韓國同步全台上映的巨作《全知讀者視角》，主要演員群們包含安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、Nana以及申承浩五人日前也在電影試映會前接受台灣媒體聯訪，提到許多拍攝時的小趣事。

由於《全知讀者視角》劇情中有大量需要奔跑以及打鬥的動作戲，不知道演員們在拍攝前做了什麼準備？安孝燮表示在場五位演員都有接受動作特技的課程，並且花了好幾個月訓練體力，讓拍攝更加順利。不過對他個人來說最累的一點，是必須抱著片中的小童星權恩成跑步，安孝燮笑說：「他比我想像中重！」並且這個片段拍攝了不只一次，所以當時讓他感到很累。



而片中同樣也有抱著小男童奔跑的申承浩也補充說，可能因為孩子正在長大，每天都覺得他變得更重了一點，申承浩不忘自我安慰，表示這樣的拍攝比他自己在家裡跑步運動還要有效果。李敏鎬則是自曝到拍攝現場時，披上了戲中的皮外套，發現這件服裝很重，所以在拍攝時也有點辛苦。蔡秀彬與Nana也表示在拍攝前也加強運動訓練自己的體力，維持最佳狀態。



《全知讀者視角》劇情描述連載了10年的網路小說竟成為現實！面對世界即將滅亡，只有一人能獨活，金獨子與朋友們該如何改寫原本的結局？演員們被問到如果自己真的面臨世界末日，會做出什麼樣的選擇？當大家都不太確定自己會怎麼行動時，申承浩則說自己已經思考過這樣的問題，如果沒有他必須守護的家人，那麼他會帶著英雄的心態正面對戰，不苟且偷生。Nana則表示如果為了守護最愛的家人，即使必須犧牲也是理所當然的。



Nana曾經被二度認證為「全球第一美」，李敏鎬更是多年來穩坐韓流男神的寶座，如何在《全知讀者視角》這樣的電影題材中一邊兇狠打怪一邊保持美貌與帥氣呢？Nana聽到問題首先是害羞地笑了一下，接著感謝記者們對於她的外型給予如此高度評價，在拍攝時她表示沒有想過自己美不美，只希望全心融入角色，也許這樣的認真讓人感受到她的美。李敏鎬也表示自己與Nana看法一致，並不會隨著年紀增長刻意想表現帥氣，而是想要順其自然表現出真正的自己，希望自己更融入「劉眾赫」這個角色，語氣、走路方式等等都希望適合這個角色的調性，才是他想努力表現的。



《全知讀者視角》運用了大量的特效畫面，對於結合特效的拍攝是否也對演員們帶來許多演出上的困難？李敏鎬大呼「幾乎每一刻都被現實打擊」，因為平時自己也不是很會想像的人，但拍攝時當然必須帶入片中小說的世界觀。安孝燮則是覺得一開始雖然有被打擊的感覺，但後來漸入佳境，也學習到不能只有特效厲害，演員與特效必須結合得很好，所以在這方面花了相當多的時間與心血。



申承浩則是從三、四年前的作品陸續都結合了特效，所以本次拍攝對他來說並不算太困難，但因為要與看不到的東西對演，所以想像力也需要一些時間來醞釀，這部分就有一些難度。Nana在進入拍攝前曾經覺得特效的拍攝很困難，但進入拍攝現場後，加上導演的說明，在限定的空間裡她反而覺得能自由發揮，呈現更多她想做的動作，所以成果令她相當滿意。其中對動作片經驗較少的蔡秀彬，也覺得看到電影後感覺耳目一新，感到相當有趣。《全知讀者視角》7月23日全台盛大上映。



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