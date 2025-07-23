《無可奈何》李炳憲&孫藝真首演夫妻！什麼樣的宣傳海報美到讓網友叫絕？

著名導演朴贊郁備受期待的新作《無可奈何》（《어쩔수가없다》）正式宣佈將於今年九月上映，並震撼公開了首款海報與前導預告片，引發全球影迷熱烈討論。

《無可奈何》講述了一位對自己生活感到無比滿足、認為「已經擁有一切」的上班族「萬秀」（李炳憲 飾）突然遭到解僱后，為了守護妻子與兩個孩子，以及好不容易才買下的房子，決心展開一場屬於自己的「再就業之戰」的故事。 這部電影此前曾被朴讚郁導演親自提及為「最想拍攝的作品」，如今終於揭開了神秘面紗。

此次公開的首款海報採用了細節豐富的插畫設計，極具藝術感。 主體為一棵鬱鬱蔥蔥的大樹，枝葉繁茂，樹下站著西裝革履卻搭配著防水衣的的「萬秀」，他那充滿活力的妻子「美利」（孫藝珍 飾）、夫妻倆的孩子「詩元」與「利元」，以及兩隻寵物狗錯落有致地隱藏在樹葉之間。 樹上還有隱藏著各懷心事的人物：表情悠閒的「善哲」（朴喜洵 飾）、凝視著檔的「範模」（李星民 飾）、享受野餐的「雅拉」（廉惠蘭 飾）以及提著皮鞋的「時祖」（車勝元 飾），這些角色引發了觀眾對他們背後故事的強烈好奇。



海報的構圖也充滿巧思：堅定地站在必須守護的家門前的「萬秀」，與過去在紛飛的花瓣中和妻子「美利」幸福共舞的「萬秀」形成了鮮明對比，預示著突如其來的解僱將徹底改變他的人生，一場無法預測的風暴即將來臨。

與海報一同公開的前導預告片，以「萬秀」的一句台詞和強烈的背景音樂瞬間抓住了觀眾的視聽：「聽說在美國，解僱被稱作『砍斧頭』。 那你知道在韓國怎麼說嗎？ ——『你脖子沒了』。 」 伴隨著這句台詞，各個角色變化多端的面貌接連登場，讓人目不暇接。



預告片以展開「再就業之戰」的「萬秀」和在任何危機面前都毫不動搖的「美利」夫婦為中心，同時快速展現了其他關鍵人物：事業有成的造紙公司班長「善哲」、迫切需要新工作的業界老手「范模」、 情感豐富的藝術家「雅拉」，以及在行業內經驗老道的實力派「時祖」。 這些人物短暫而強烈的亮相，讓人對他們之間將發生何種故事充滿了期待。

這部電影不僅是李炳憲與孫藝珍首次搭檔飾演夫妻，更有朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元等實力派演員加盟，他們在預告片中展現出的全新面貌與驚人火花，無疑將《無可奈何》的期待值推向了新的高峰。

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