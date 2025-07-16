屹立不搖的Super Junior，20週年終於唱Killing Voice！網求第二彈尤其抒情版！

屹立不搖、相當罕見長壽的男團Super Junior，今年迎來出道第20週年，終於登知名頻道《Dingo Music》獻唱「Killing Voice」串燒！

開場果然放的配樂是專屬進場曲〈SUPERMAN〉，從生涯相當重要的、讓他們取得亞洲高知名度進一步成天團的熱門歌曲〈Sorry, Sorry〉開始，緊接著〈Mr. Simple〉、〈MAMACITA〉……連Trot小分隊T的名曲〈來過倒〉都唱了！加新歌〈Express Mode〉共唱了18首，數量其實遠遠不及他們出道20年來總共發行的曲目數，許多有做宣傳甚至是主打歌歌曲也沒唱，如、〈美人啊〉（BONAMANA）、〈Sexy , Free & Single〉、〈SUPER Clap〉……難免令粉絲E.L.F.或網友遺憾。

18首Killing Voice曲目如下：

1.〈Sorry, Sorry〉

2.〈Mr. Simple〉

3.〈MAMACITA〉

4.〈Don’t Don〉

5.〈Mirror〉

6.〈不要像雨一樣離開〉（One More Chance）

7.〈來過倒!!!〉（Rokkuko）

8.〈Miracle〉

9.〈From U〉

10.〈It’s You〉

11.〈No Other〉

12.〈U〉

13.〈Callin’〉

14.〈Somebody New〉

15.〈Devil〉

16.〈Black Suit〉

17.〈TWINS (Knock Out)〉

18.〈Express Mode〉

▼不少也有人氣的主打歌成了遺珠



非常多網友留言「聽不夠」希望有第二彈，如「用25分鐘帶過20年生涯不夠！我們需要PART 2」、「真的不騙，太短了……小分隊、抒情歌等等，再編第二彈吧」、「下次想聽超過1小時的SJ抒情曲串燒」、「不是Dingo……SJ抒情曲真的超推薦……下次請插電1小時……拜託了」，其他留言則有「一個團的主唱有圭賢、藝聲、厲旭……心情變得澎湃起來了。音色也都不一樣，好像豐富了SJ的歌曲」、「大家都是怎麼保養的，和10年前長得一模一樣」、「2世代好像有什麼能打動人心的東西」……等等。

SJ Killing Voice也登上‎韓網熱門，底下網友各有各的遺珠，不少人都提到〈SPY〉和〈This Is Love〉，一樣非常多人敲碗第二彈，以及希望有全抒情歌版本甚至是收錄曲版本，留言蓋了近300多樓。「請再給我Super Junior抒情版，Super Junior是抒情版美食店」、「不是，就唱抒情歌吧，不是有很多名曲嗎」、「遺落的歌太多了好可惜，再帶第二彈來吧」、「拜託只用收錄曲」、「愛情系列一個都沒有ㅠㅠ」、「很想問一個小時不行嗎ㅠㅠ」、「希望再加抒情版本」……

▼不少人不約而同提到的〈SPY〉和〈This Is Love〉



上述網友說的「愛情系列」就是Super Junior以「愛」為名的歌曲（指韓文曲名），如〈愛走了〉（She's Gone）、〈愛情就這樣〉（My All Is In You）、〈愛不停歇〉（Raining Spell for Love），其他有名的抒情歌還有〈Islands〉、〈So I〉、〈More Days With You〉……等等，確實很值得敲碗抒情版本的Killing Voice串燒啊！



▼官方曾整理出「傷心情歌」與「甜蜜情歌」，裡頭絕對有很多遺珠



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