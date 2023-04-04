Netflix「大女主劇」《造后者》將於本月14日上線！《夫妻的世界》金喜愛X《急速首爾》文素利X《禹英禑》陳慶X《王后傘下》徐梨淑

這個陣容必看吧！每一位都是「演技派」～

即將於本月（4月）14日公開的Netflix原創劇《造后者》（共12集），劇情描述形象塑造奇才、掌控大企業戰略企劃室的「黃導譆」，將像雜草一樣生活、被稱作正義犀牛的人權律師「吳景淑」，打造成首爾市長的故事。找來韓國兩大影后代表金喜愛、文素利擔任主演。

金喜愛飾演「黃導譆」，是銀星集團戰略企劃室室長，操縱輿論塑造形象的戰略奇才，因順利處理各種讓企業頭疼的問題而威望甚高。某天，她突然加入攻擊銀星集團的人權律師的首爾市長選舉陣營；文素利飾演「吳景淑」，勞動人權律師，站在弱者一方與世界鬥爭，懷著創造美好世界的信念出馬首爾市長選舉。











不只如此，曾出演《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅》、《皮諾丘》等作品的陳慶，和曾出演《王后傘下》、《德魯納酒店》、《我身後的陶斯》等作品的徐梨淑，也都參與《造后者》的演出，令觀眾期待。而男演員的部份則有李璟榮、金太勳、柳秀榮等人。

在正式前導預告及正式預告裡，可以看到兩大女主飆戲、氣氛相當緊張。爭權奪利、爾虞我詐，首爾市長選舉倒數100天，誰能用政治魅力獲取選民們的心？

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